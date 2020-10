,,Christoph 45“ feiert seinen 40. Geburtstag

Das erste Mal ist ,,Christoph 45“ am 20. Oktober, einem Montag, alarmiert worden. Der 40. Geburtstag sollte eigentlich groß gefeiert werden, die Corona-Pandemie ,,hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Stephan Klötzer, leitender Notfallsanitäter der Station, die direkt am Klinikum Friedrichshafen angesiedelt ist; sie wird seit ihrer Gründung von der DRF-Luftrettung betrieben und ist innerhalb Deutschlands die südlichste Station der Luftrettungsorganisation. Das Jubiläum soll nächstes Jahr nachgefeiert werden.

,,Christoph 45“ wird von den Leitstellen Bodensee-Oberschwaben Konstanz, Tuttlingen, Zollernalb, Schwarzwald-Baar, Biberach, Donau-Iller und Allgäu angefordert. In Österreich wird der Hubschrauber im Leitstellenbereich Vorarlberg alarmiert, in der Schweiz die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen und Thurgau.

Innerhalb der vergangenen 40 Jahre wurden mit ,,Christoph 45“ mehr als 33 000 Einsätze geflogen. Bei den Einsätzen wird die dreiköpfige Crew, bestehend aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter, zu lebensgefährlichen Erkrankungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen gerufen.

Daneben wird der Hubschrauber bei Berg- und Lawinenunglücken eingesetzt. Im Schnitt sind das etwa drei Einsätze pro Tag. ,,Es können aber auch schon mal sieben Einsätze werden“, erläutert Klötzer, der das Verständnis der Bürger ausdrücklich lobt. ,,Die Bevölkerung sieht ,,Chris-toph 45’ als ihren Rettungshubschrauber an.“

Zum Einsatzspektrum gehören auch Rettungsflüge über dem Bodensee. Bei der Rettung von vermissten Schwimmern, Surfern oder anderen Wassersportlern arbeiten DRF Luftrettung und DLRG eng zusammen. Zur Suche Verunglückter kann der Rettungshubschrauber Rettungsschwimmer mit an Bord nehmen.

Im Oktober 1980 beginnt die DRF-Luftrettung den provisorischen Einsatzbetrieb an der Station Friedrichshafen. Ein Hubschrauber des Typs Bell 206 Long Ranger wird in Dienst gestellt. Treibende Kraft für die Stationierung in Friedrichshafen (und nicht, wie angedacht, in Ravensburg) war das Klinikum Friedrichshafen, vor allem der damalige erste Oberarzt der Kardiologie, Dr. Udo Stirner. 1983 wird ein Hubschrauber des Typs BO 105 in Dienst gestellt und löst die bisherige Maschine ab. 1987 legen sich das Sozialministerium Baden-Württemberg, der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und das Regierungspräsidium Tübingen endgültig auf den Standort Friedrichshafen fest.

Im November 1995 erfolgt nach einer mehrjährigen Planungs- und Bauphase der Einzug in die Büro- und Sozialräume sowie in den neu gebauten Hangar. Im darauf folgenden Jahr wird die Tankstelle in Betrieb genommen. 2009 erfolgt die Indienststellung eines neuen Hubschraubers des Typs EC135. Neun Jahre später – 2018 – erfolgt die Indienststellung eines neuen Hubschraubers des Typs H135.