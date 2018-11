Die österreichische Lautenistin Christina Pluhar gilt als eine der innovativsten Musikerinnen der Alte-Musik-Szene. In ihren Projekten sprengt sie die Grenzen der Musikstile und beschert gemeinsam mit dem fulminanten Ensemble l’Arpeggiata mitreißende musikalische Eindrücke, heißt es in der Vorschau auf ein Konzert am Donnerstag, 29. November, um 20 Uhr im Häfler Graf-Zeppelin-Haus. Nach ihrem großen Erfolg mit dem Henry Purcell-Programm steht jetzt Georg Friedrich Händel im Zentrum eines ungewöhnlichen Konzerterlebnisses unter dem Titel „Händel Goes Wild“. Mit ansteckender Improvisationsfreude und großer Lust am Musizieren präsentieren das Ensemble, Christina Pluhar und ihre hochkarätigen Gäste Céline Sheen (Sopran), Valer Sabadus (Countertenor) und Gianluigi Trovesi (Klarinette) ihre Instrumentalstücke und Arien des als eher weniger „wild“ bekannten Barockkomponisten. Die belgische Sopranistin Céline Scheen zählt zu den gefragtesten Stimmen in der Alte-Musik-Szene, sie hat viel mit René Jacobs und mit der Musica Antiqua Köln gearbeitet, um nur zwei Protagonisten jener Szene zu nennen. Mit seiner glasklaren und androgynen Stimme singt der aus Rumänien stammende Countertenor Valer Sabadus bereits in der ersten Riege seines Fachs, was sowohl seine Verpflichtungen als auch seine Diskografie belegen. Altmeister Gianluigi Trovesi wiederum gelingt mit seinem Klarinettenspiel seit vielen Jahren ein spannender Umgang mit diversen Musikstilen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Tickets zwischen 17 und 44 Euro im Vorverkauf im GZH, Telefon 07541 / 28 84 44; E-Mail: kartenservice.gzh@friedrichshafen.de; Foto: GZH