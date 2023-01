Christian von Tirpitz ist neuer Chefarzt am Medizin Campus Bodensee

Zum Jahresbeginn hat Prof. Dr. Christian von Tirpitz am Medizin Campus Bodensee die Leitung der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Onkologie und Palliativmedizin Friedrichshafen/Tettnang übernommen. Laut einer Mitteilung des MCB gilt von Tirpitz als ausgewiesener Experte im Bereich C. Zuletzt war er 16 Jahre Chefarzt der Medizinischen Klinik am Biberacher Sana Klinikum.

Seine langjährige Erfahrung werde er nun in das von den Fachgesellschaften zertifizierte Darmzentrum Friedrichshafen einbringen. „Was Sie besonders auszeichnet ist, dass Sie die Menschen rasch annehmen und für sich begeistern können“, stellte MCB-Geschäftsführer Franz Klöckner bei der Begrüßungsfeier für den neuen Chefarzt fest.

Arztakquise immer schwieriger

Auch Prof. Dr. Roman Huber, Medizinischer Direktor am MCB, freute sich, Professor von Tirpitz begrüßen zu dürfen. In der heutigen Zeit gestalte sich die Arztakquise immer schwieriger. Habe einst eine Stellenausschreibung im Ärzteblatt genügt, führe heute die direkte Ansprache geeigneter Kandidaten eher zum Ziel, erklärte Huber. Dennoch: „Wir hätten nicht geglaubt, ihn von seiner alten Stelle loseisen zu können“, sagte der Medizinische Direktor. Umso größer war dann die Freude über die Zusage, denn Christian von Tirpitz verfüge nicht nur über ausgezeichnete fachliche Kompetenzen, sondern sei auch „ein äußerst differenzierter, distinguierter und kollegialer Mensch“, bescheinigte ihm sein Chefarztkollege Roman Huber.

Mehrfach ausgezeichneter Top-Mediziner

In Schleswig- Holstein geboren, wuchs Christian von Tirpitz in Nürtingen auf. Studium und Facharztausbildung absolvierte er in Ulm, 2004 erfolgte die Habilitation, 2006 wechselte er an das Sana Klinikum. Bis heute lebt er mit seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern in Biberach. Wie der Mitteilung des MCB zu entnehmen ist, wurde von Tirpitz bereits zehn Mal als Top-Mediziner im Bereich Gastroenterologie vom Nachrichtenmagazin Focus ausgezeichnet. Sein Ruf und die Expertise auf seinem Spezialgebiet – gastroenterologische Endoskopie und Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungspatienten – seien über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Keine leichte Entscheidung

Er habe sich die Entscheidung, das Sana Klinikum zu verlassen, nicht leichtgemacht und wäre von allein wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, etwas Neues zu wagen, konstatierte Christian von Tirpitz. „Doch dann kam der Anruf vom MCB und fiel auf fruchtbaren Boden. Ein Funke in mir ging auf, noch einmal etwas ganz Anderes zu machen“, so der 55-Jährige.