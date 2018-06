Christian Vilzmann leitet künftig Häfler Klinik-Apotheke

Die Apotheke des Klinikums Friedrichshafen versorgt nicht nur die Stationen und Funktionsbereichen des Hauses, sondern beliefert 19 weitere Kliniken (zirka 4600 Betten) sowie drei Rettungsdienste mit Arzneimitteln. Und seit wenigen Tagen hat sie mit Apotheker Christian Vilzmann (links, Foto: pr) einen neuen Leiter.

Vilzmann ist erst der vierte Apothekenleiter des Klinikums in dessen 41-jährigem Bestehen und steigt genau drei Jahre nach seinem beruflichen Einstieg am Bodensee vom Stellvertreter zum Chef auf. „Wir sind sehr froh, dass Sie Ihren Hut in den Ring geworfen haben“, gratulierte Geschäftsführer Johannes Weindel (rechts) bei einer kleinen Willkommensfeier. Es gab mehrere Bewerber, doch die Wahl fiel auf Vilzmann. Auf die Krankenhaus-Apotheke kommen einige Veränderungen zu: Nicht nur, dass sie im neuen zentralen Versorgungszentrum auf dem Gelände des Klinikum nach mehr als 40 Jahren einen neuen Standort beziehen wird und alle drei Einrichtungen des „Medizin Campus Bodensee“ beliefert. Vor allem die Einführung eines Systems zur patientenindividuell abgepackten Arzneimittelversorgung (Unit dose) sei eine Riesenherausforderung für das Team der Krankenhausapotheke, so Weindel. Gegenwärtig bearbeitet das Team wöchentlich etwa 5000 Bestellungen, jährlich werden etwa 600000 Packungen ausgeliefert und rund 7000 Medikamente selbst hergestellt. (sz)