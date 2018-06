Christian Kubon feiert morgen seinen 75. Geburtstag

Seinen 75. Geburtstag begeht am morgigen Feiertag der Häfler Rechtsanwalt Christian Kubon. Der Name des gebürtigen Breslauers mit der weithin bekannten Anwalts- und Notarkanzlei ist untrennbar mit den Themen Verkehrsrecht, Rennsport und Fliegerei verbunden. Seine Verdienste um den deutschen Motorsport wurden mit höchsten Auszeichnungen gewürdigt. Vor 47 Jahren war er einer der Gründerväter des Häfler ADAC-Ortsclubs. Seit 1962 ist Christian Kubon mit Ehefrau Eveline verheiratet, der Tochter des Konstrukteurs und ZF-Vorstandsmitglieds Albert Maier, mit der er drei Kinder hat.

Auch mit seinen 75 Jahren trifft man den leidenschaftlichen Motorsportler, der früher selbst aktiv in Tourenwagen- und GT-Autos Rundstrecken- und Bergrennen gefahren ist, in seiner Kanzlei an. Mit reduziertem Zeitaufwand zwar, aber immer noch. Mit Partner Helmut Schick hat er ab dem Jahr 1967 die angesehene Kanzlei vor Ort aufgebaut, dessen Notariat von Bernhard Leins geführt wird.

Unzähligen Mandanten hat Christian Kubon in den zurück liegenden Jahrzehnten in Verkehrssachen aus schlaflosen Nächten geholfen. Nach über 40 Jahren beendete er vor zwei Jahren seine Funktion als Vorsitzender Richter des Sportgerichts im Deutschen Motorsportbund (DMSB) in Frankfurt. Seit 20 Jahren gehört er dem Ehrenrat des ADAC Württemberg an, und seit 15 Jahren ist er Präsident der „Scuderia Hanseat“, einer Schule für sicheres Autofahren, die seit mehr als 50 Jahren auf dem Nürburgring Lehrgänge ausrichtet.

1968 gründete er mit dem damaligen SZ-Redaktionsleiter Gerd Röpke den Verkehrsbeirat der Stadt Friedrichshafen. Einer seiner größten aktuellen Wünsche in Sachen Verkehrssicherheit ist es heute, in Friedrichshafen gemeinsam mit der Messe in deren Nähe eine Allzweckanlage zu bauen, gleichzeitig als Verkehrsübungsplatz, der auch von Fahrschulen, der Messe für deren Veranstaltungen, als Ersatz für die weggefallene Kartbahn und für entsprechende touristische Angebote genutzt werden kann. Unternehmerisch leitete Christian Kubon 30 Jahre lang bis zum Jahr 2004 den damaligen Kuri-Flugdienst am Flughafen, der primär für das Management der Häfler Unternehmen als schnelle Serviceeinrichtung in der Luft unterwegs war. Sechs Piloten mit drei Maschinen hörten auf sein Kommando. Eine zusätzliche Aufgabe, die dem passionierten Piloten (mit Blindfluglizenz) neben der Arbeit viel Freude bereitete.

Der Anwalt für Verkehrsrecht ist bis heute weit über Friedrichshafen hinaus als erfolgreicher Jurist und Freund des Motorsports bekannt. Rennfahrer Hans-Joachim („Strietzel“) Stuck, der auch Mitglied der „Renngemeinschaft Graf Zeppelin“ im Häfler ADAC-Ortsclub ist, gehört wie viele andere internationale Motorsportlegenden zu seinen Freunden. Sie schätzen seine nie erlahmende Dynamik, seine Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Auch heute noch, wenn es heißt, mit dem ADAC bei der Klassikwelt oder der nächsten Oldtimer-Rallye dabei zu sein. (sig)