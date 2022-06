Christa Dallmann zeigt die Stufen, die zu „mehr wir“ führen

19 Werke haben 17 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung „mehr wir“ gespendet, die noch bis 29. Juni im Kapellenflur des Klinikums zu sehen ist. Alle Werke werden am Ende für „Häfler helfen“ versteigert, Gebote sind jetzt schon möglich. Wir stellen alle Bilder in einer kleinen Serie vor.

In der Gemeinschaftsausstellung, die zum ökumenischen Stadtkirchentag entstanden ist, greifen die Künstler das Thema „mehr wir“ auf. Alle Künstler haben in der Vergangenheit bereits Werke in der Reihe „Klinikart“ gezeigt. Zur Finissage am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr werden die Bilder zugunsten der Aktion „Häfler helfen“ meistbietend versteigert. Für jedes Bild ist ein Mindestgebot festgelegt. Im Vorfeld sind Gebote per E-Mail an ganzert.susann@medizincampus.de möglich.

Das Werk „Rousillon" von Christa Dallmann ist ein Aquarell mit Edding im Rahmen. Es hat eine Größe von 75 x 60 Zentimeter, das Mindestgebot beträgt 250 Euro. Bei vielen Malreisen und Gruppenausstellungen hat Christa Dallmann immer ein Grundgefühl von „wir“ gelebt. Dabei stehen Landschaften bei ihrer Motivwahl im Vordergrund.

„Ich bin ein Farbenmensch. Beim Malen möchte ich in Farbe baden“, sagt die Künstlerin, die zum Setzen von Akzenten mit Edding oder Kreide arbeitet. Ausgesucht hat sie das Bild von den Felsen, weil es für Christa Dallmann die einzelnen Stufen zeigt, die man hinaufgehen muss, um zu einem „mehr wir“ zu kommen. Es ist mühsam und steinig, man mag vielleicht auch ausrutschen, aber der Weg lohnt sich, denn oben winkt der Ausblick.