Chorwochenende Junger Chor St. Columban

Dieses Jahr wollten wir, vom Förderverein St. Columban, uns unser Chorwochenende im Kloster in Rot an der Rot nicht wieder nehmen lassen. So ließen sich 30 Sänger und Sängerinnen in dieser besonderen Zeit darauf ein, gemeinsam zu singen und Gemeinschaft zu erleben.

Wir durften Neues lernen, bekannte Literatur pflegen und unter anderem die „Messe in C“ von Anton Bruckner für das Osterhochamt einüben.

Ein genauer Lüftungsplan, der uns so manche Gänsehaut beschert hat, das Tragen der Masken in den Gängen, das eigene Testen und das bestehende Hygienekonzept des Klosters in Rot gaben uns genügend Sicherheit, dem Bedürfnis nach zu gehen, der Musik Raum und Stimme zu geben.

Alle waren sich einig, dass die gemeinsame Zeit zu proben, das Singen im Kreuzgang und uns zu begegnen, Balsam für die Seele war.

Vielleicht haben sie Lust, das Osterfest mit dem Hochamt in St. Columban zu feiern und einen Teil der Sängerinnen und Sänger zu hören?