Chorgemeinschaft führt barockes Meisterwerk auf

Am Sonntag, 18. November, wird um 18 Uhr in St. Petrus Canisius die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Ein Probenbesuch beim Eintritt in die „heiße Phase“ mit Zusatzproben zeigte, das Kantor Nikolai Gersak die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft St. Nikolaus/St. Petrus Canisius gut auf das chorische Mammutprojekt vorbereitet hat.

Nach einem flüssigen Durchlauf mit schön hervortretenden Themeneinsätzen der beiden weit angelegten Chorfugen im „Kyrie“ war Gersak sehr zufrieden. „Der große Rahmen steht. In den nächsten Proben werden wir dann noch an Feinheiten feilen.“ Auch im weit gesponnenen „Gloria“ spürte man das Streben nach einem noch homogeneren Gesamtklang. Gersak feilte an präziserer Rhythmik, wünschte sich bei Zwischeneinwürfen einen energiegeladenen „Raketenstart“, mehr emotionale Anteilnahme oder Klangfarbenwechsel in der Stimme wie bei einem „Registerzug“ der Orgel bei dynamischen Wechseln. Im großen fünfstimmigen Jubelchor „Cum Sancto Spiritu“ forderte er die Sänger in der virtuosen Fuge mit wirklichem „Vivace“ etwas heraus. Um dann aber gleich noch einmal in ruhigem Tempo die Koloraturen auf Sauberkeit zu singen. „Ich freue mich darauf, dieses großartige Werk mit Orchester und euch zu dirigieren.“ Wobei er die Chormitglieder mit einem verschmitzten Lächeln darauf hinwies, dass er bestimmt einige kleine Überraschungen bei der Aufführung einbauen wird.

Mit dem Orchester „La Banda“ steht Gersak ein versiertes Orchester zur Verfügung. Sie spielen auf historischen Instrumenten. Flöten, Oboen und Fagotte sind aus Holz, mit barockem Klappensystem. Die Oboe d’amore, das Corno da caccia erweitern die Klangmöglichkeiten. Die Naturtrompeten haben keine Ventile, die Pauken ein Naturfell. Zusammen mit den historischen Streichinstrumenten ergibt sich ein insgesamt wärmerer, etwas geerdeterer Klang als mit modernem Instrumentarium. Nach über 1000 Konzerten seit ihrer Gründung 1995 sind die Mitglieder von „La Banda“ bestens mit der historischen Musizier-Praxis vertraut.

Neben den gewaltigen Chören, von fünfstimmigem Satz bis zu achtstimmigen Doppelchören, schöpft Bach mit fünf Solisten ebenfalls aus den Vollen. In kunstvollen Duetten und Arien werden die Schweizerin Judith Scherrer, Sopran, die in der Region bestens bekannte Ina Weißbach, Sopran, der gebürtige Freiburger Tobias Knaus, Altus, Mitglied des SWR-Vokalensembles Stuttgart Johannes Kaleschke, Tenor, und der gebürtige Bühler David Stingl, Bariton, solistische Glanzpunkte bieten.

Am Abend des Volkstrauertages kann der Besuch der h-Moll-Messe, die in ihrer Einzigartigkeit aus der gesamten Kirchenmusik der Musikgeschichte herausragt, ein besinnlicher Abschluss des Gedenktages sein.