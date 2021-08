Chor wählt neuen Vorstand und ehrt Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach pandemiebedingter Zwangspause konnte der Sängerbund Friedrichshafen e.V. endlich seine 101. und 102. ordentliche Jahreshauptversammlung als Doppelveranstaltung abhalten. Die Tagesordnung des 1. Vorsitzenden Susanne Wagner sah neben der Ehrung und dem Gedenken der verstorbenen Vereinsmitglieder die Berichte über die Vereinsjahre 2019/20 vor. Die bisherige Vorstandschaft konnte als vollständig entlastet erklärt werden. Es folgten Neuwahlen des 1. und 2. Kassier sowie der Schriftführerin.

Nach der Sommerpause beginnen die Proben des gemischten Chores am 27.September 2021 im GZH wieder. Der Shantychor Graf Zeppelin startet mit den Proben am 6. September 2021 in der alten Festhalle. Beide Chöre freuen sich über neue Mitglieder!