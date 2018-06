Chor singt zum Patrozinium Gounods Cäcilienmesse

Der Geburtstag des französische Komponisten Charles François Gounod jährt sich am 17. Juni zum 200. Mal. Aus diesem Anlass wird der Kirchenchor von St. Maria Jettenhausen unter Leitung von Chordirigent Georg Hasenmüller mit der „Messe solennelle de Ste-Cécile“ G-Dur – der Cäcilienmesse – den Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium Maria Geburt am 9. September bereichern. Es werden noch Gastsänger gesucht.

Die Chorproben starten am Freitag 8. Juni, um 20 Uhr. Es wird dann immer freitags im Gemeindesaal von St. Maria Jettenhausen unter der neuen Kirche geprobt. Der Förderverein für Kirchenmusik in St. Maria unterstützt die Aufführung der Messe finanziell.

Charles Gounod (1818 bis 1893) war bis zu dem Welterfolg seiner 1859 uraufgeführten Oper Faust vor allem als Komponist geistlicher Musik hervorgetreten, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung. Die Kirchenkomposition habe in seinem Gesamtschaffen einen breiten Raum eingenommen. Gounod komponierte nicht weniger als 15 Messen, zwei Requien, Oratorien sowie unzählige kleinere Werke für Liturgie und Gottesdienst. Die Messe „solennelle en l‘ honneur de Saint-Cecile“ ist eine seiner wenigen Orchestermessen. Sie begründete Gounods Ruhm als Kirchenkomponist und nimmt in seiner Messkomposition insofern eine Sonderstellung ein, als sie von dem nüchternen Stil der frühen, noch ganz unter dem Eindruck der Musik Palestrinas stehenden Messen durch ihre üppige Besetzung mit Chor, Solisten, großem Orchester und Orgel abrückt und eine Unmittelbarkeit des Ausdrucks besitzt, die Gounod auch in den nachfolgenden Messen nur noch selten erreicht. Die erste Aufführung der Messe fand am 22. November 1855, dem Jahrestag der Heiligen Cäcilie, an Saint-Eustache in Paris statt. Die Nähe zur Oper und zur sinfonischen Musik macht sich in der Cäcilienmesse allenthalben bemerkbar.

Noch zu Lebzeiten erschien die Messe in vielen Neuauflagen und Bearbeitungen, die die Popularität des Werkes belegen. Gounod schreibt ein großes Orchester mit Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern, Trompeten, Posaunen, Pauken, Schlagzeug, Harfen und Streichern vor. Dazu tritt die Orgel. Die Instrumentation weist neben der prachtvollen Klangentfaltung nuancierte Orchestereffekte in durchaus theatralischem Sinne auf. Dazu zählt die programmatische Verwendung der Harfen, etwa am Schluss des Credo. Das Benedictus sieht einen reinen, neunfach geteilten Streichersatz vor. Im zeitüblichen instrumentalen Offertorium wird die Gabendarbringung mit hellen Holzbläser– und Streicherklängen dezent untermalt. Die Soli, insbesondere das Tenorsolo im Sanctus, verraten die Affinität zur Oper, wohingegen der Chor zuweilen eine archaisierende Färbung erhält. Weite Strecken des Chorparts im Credo stehen im Unisono. Das Kyrie wird von einem a cappella vorgetragenen Thema umrahmt, das an die gregorianische Melodik erinnert.