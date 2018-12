Wie in den vergangenen Jahren gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Weihnachtskonzert in St. Nikolaus. Mit der Aufführung von Teilen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach will Kantor Nikolai Gersak etwas Neues beginnen: Jedes Jahr soll das barocke Meisterwerk der überlieferten Geburtsgeschichte Christi an Weihnachten, und nicht schon im Advent, in Friedrichshafen zu hören sein.

„Natürlich nicht alle sechs Teile, sondern immer eine Auswahl mit Variationen, vielleicht ergänzt durch ein passendes kleines Werk. In jeder größeren Stadt gehört der Klang des Eingangschores „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ zum festen Ritual über die Weihnachtszeit“, sagt Gersak.

Der Auftakt startet am Mittwoch, 26. Dezember, um 18 Uhr in St. Nikolaus mit den Teilen I, III und VI. Ausführende sind das „Ensemble 14“, Solisten und ein Orchester mit Musikern aus der Region. „Wir wollen einfach ausprobieren, wie der Versuch vom Publikum angenommen wird. Schön wäre es, wenn sich daraus eine Tradition entwickeln würde“.

Neben den festlich, freudig jubelnden Chorsätzen zeigt sich die Qualität eines Chores und eines Dirigenten vor allen Dingen in der Ausgestaltung der zunächst einfach erscheinenden Choräle. Mit extremem Absetzen der einzelnen Wörter, gedachten Pausen und schnellen Wechseln zu gebundenen Phrasen feilte Gersak im ersten Teil der Probe in Wohlfühl-Atmosphäre in seinem Wohnzimmer an der barocken Stilistik. Sehr konzentriert, immer bereit auch etwas einmal anders zu gestalten, etwas auszuprobieren, reagierten die wohl vorbereiteten Sängerinnen und Sänger. Doppelchoreffekte, deutliche Ausgestaltung des Textes, abgestufte Dynamik oder bewusstes herausheben von Dissonanzen werden den Chorälen unterschiedlichen Charakter geben. Freuen dürfen sich die Zuhörer auf die Koloraturen in den großen Chorsätzen, die in einem kleinen Ensemble durchsichtiger und beweglicher Klingen. So wird dieses Konzert auch an die Aufführungspraxis zu Bachs Zeiten mit kleineren Chören sehr nahe kommen.

In der Rolle des Evangelisten wird Wilfried Rombach, Tenor aus Tübingen, zu erleben sein. Ina Weißbach, Sopran, Verena Witzig, Alt, und Tobias Rädle, Bass, alle in Friedrichshafen von den Orchestermessen bestens bekannt, vervollständigen das Solistenquartett.

Hier darf man sich auf die Bass-Arie „Großer Herr und starker König“, das „Bereite dich Zion“ der Altistin und die Sopran-Arie „Nur ein Wink“ freuen.

Die zur Aufführung kommenden Kantaten I, III und VI erhalten zur Grundinstrumentierung mit Streichern, Cembalo, Flöten, Oboen und Fagotte durch die zusätzlichen hohen Trompeten ihren besonders strahlenden Klang.