Chor MundWerk nach 4 Jahren wieder auf der Bühne

„Come let us sing“ – Die Sängerinnen und Sänger des Ailinger Chors MundWerk freuen sich, ihr abwechslungsreiches Repertoire am Sonntag, den 27. November um 18:30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in FN zu präsentieren. Alle Musikbegeisterten und (zukünftigen) Chorsängerinnen und -sänger sind herzlich eingeladen.

Nach 4-jähriger Auftrittspause geht es mit dem neuen Chorleiter Eberhard Graf endlich wieder auf die Bühne. Von bekannten Rocksongs wie „Altes Fieber“ von den Toten Hosen über Pop mit „Ebony and Ivory“ von Paul McCartney bis hin zu Gospelliedern wie „Come let us sing“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Passend zum Beginn der Adventszeit werden auch Weihnachtslieder der etwas anderen Art angestimmt. Als special guest wird der Chor Millyards der Singgemeinschaft Mühlhofen auftreten. Einige Lieder werden gemeinsam vorgetragen. Mitsingen, mitklatschen und mitwippen ist ausdrücklich erwünscht! Wer danach Lust hat, Teil des Chors Mundwerk zu werden, ist herzlich zu den Proben eingeladen, die immer mittwochs um 20 Uhr im Gemeindehaus Berg stattfinden. Vor allem über männliche Unterstützung freut sich der Chor. Nähere Informationen unter der Homepage www.mundwerk-ailingen.de