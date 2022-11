Chor MundWerk mit stimmungsvollem Konzert im GZH

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor gut gefüllten Rängen im Ludwig-Dürr-Saal des Graf Zeppelin Hauses konnte der Ailinger Chor MundWerk, nach vierjähriger Bühnenabstinenz, am Sonntag, 27. November, rund 250 Musikbegeisterte eindrucksvoll unterhalten.

Durch das abwechslungsreiche nahezu zweistündige Programm führten Johanna Althaus, Susanne Meichle und die Vereinsvorsitzende Anita Imgrund das Publikum, indem die Liedblöcke mit vorangestellten Einlagen sketchartig angekündigt wurden.

Bevor im ersten Teil des Konzertabends die mit weißen Shirts bekleideten MundWerker/innen loslegten, wurden die Zuhörer, unter ihnen waren Oberbürgermeister Andreas Brand und Ailingens Ortsvorsteher Andreas Lipp, zum Mitmachen durch einen Klatschkurs animiert.

Gestartet wurde mit „Come let us sing”, so auch das Motto des ausgelegten Konzertprogramms, mit Gospelsongs. In der Folge waren unter anderem Klassiker wie „The Rose; Sound of Silence; Viva la Vida; Altes Fieber“ zu hören.

In diesem Zusammenhang wurden dem Chorleiter Eberhard Graf in der Anmoderation zwei rote Rosen überreicht. Rhythmische und musikalische Begleitung erhielt der Chor von Stefanie und Vincent Jürgens am Keyboard beziehungsweise Cajon. Melancholisch wurden Lieder von Hubert von Goisern „Weit weit weg“ und Reinhard Fendrich „Weus´d a Herz hast wie a Bergwerk“ stimmungsvoll interpretiert, bevor es mit viel Applaus in die Pause ging.

Mit einem Soloauftritt der Millyards aus Mühlhofen startete die zweite Hälfte des Konzerts mit „Ebony and Ivory“ von Paul McCartney und Bluesvariationen. Gemeinsam auf der Bühne standen gegen Ende des sehr gelungenen Chorkonzerts MundWerk & Millyards in schwarzen Shirts mit den Songs „Human; The Wellerman und Music“.

Langanhaltender Applaus nötigte den beiden Chören Zugaben ab, die mit Weihnachtsliedern anderer Art unter anderem „Wenn du daran glaubst“, erfüllt wurden.