Chor Belle Voci unterhält mit Alternativprogramm

Der Klufterner Frauenchor „Belle Voci“ hat in seiner jungen Tradition zum vierten Mal zum gemeinsamen Adventssingen in die Klufterner Pfarrkirche Sankt Gangolf geladen. Die allermeisten Kirchenbänke waren gefüllt. Intensiv waren die Proben und ausgefeilt das Programm, sorgfältig vorbereitet und einstudiert unter der Leitung des neuen Dirigenten Christian Cöster. Doch eine Krankheit machte der ganzen Planung einen Strich durch die Rechnung.

„Manchmal kommt es anders als geplant, unser Chorleiter liegt mit 40 Grad Fieber im Bett“, bedauert die Vorsitzende Tanja Merkle. „Unbestritten ist er die wichtigste Person in unserem Chor und nicht einfach zu ersetzen.“ Doch abzusagen und die Gäste heimzuschicken kam nicht in Frage und so wurde am Sonntagvormittag kurzerhand ein kleines Alternativprogramm zusammengestellt. Weihnachtslieder, die im „Gotteslob“ standen und deren Gitarrenbegleitung verfügbar war, so berichtet Bettina Gemar vom Auswahlverfahren, denn die Kirchenbesucher sollen einstimmen können in den vorweihnachtlichen Gesang. „Wir sagen euch an, den lieben Advent“, so ging es los. Die drei Gitarristinnen wurden verstärkt von Flötistin Ulrike Sailer. Unbestritten ein Glücksfall, denn die Musikschullehrerin aus Friedrichshafen, Mitglied des Sinfonieorchesters und einstige Schülerin von Karlheinz Zoeller an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, stand nicht auf dem ursprünglichen Plan. Für drei Solostücke trat sie vor den Altar und spielte sich in die musikalischen Herzen der Zuhörer. Wie ein Spaziergang in der Winterlandschaft mutete ihre Auswahl aus Anton Stamitz’ „Caprice amoroso“ an, nicht weniger schön erklangen die beiden Stücke „Affetuoso“ und „Siciliana“ von Leonardo Vinci, eigentlich für Flöte und Basso Continuo komponiert, aber zweifellos auch als reine Flöteninterpretation Schmuckstücke barocker Musik. Stimmungsvoll waren auch die Texte, die Tanja Merkle zwischen den Liedern einstreute. Einmal stehenzubleiben und innezuhalten, Mut zum Garnichtstun wünschte sie sich.

Gesungen wurde „Macht hoch die Tür“, „Es kommt ein Schiff geladen“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Tochter Zion freue dich“, „Menschen, die ihr wart verloren“, „Zu Bethlehem geboren“, „In dulci jubilo“, und schließlich „Oh du Fröhliche“, in das die Konzertgäste freudig einstimmten. Von Herzen kam der Applaus und einen Sonderapplaus gibt es für Ulrike Sailer.

Im Anschluss an das gelungene Notlösungskonzert wurde zu Glühwein und Gebäck vor die Kirche geladen. „Das haben wir uns verdient“, war eine Chorstimme zu hören. Und vielleicht gibt es das eigentlich geplante Konzert ja im nächsten Advent.