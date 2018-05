Chiptuning ist großes Thema bei Tuning World 2018

Hoch und Tief – diese beiden Begriffe werden von der Tuning Szene mit positivem Leben gefüllt, sagt Messechef Klaus Wellmann und kündigt für die kommende Woche eine ganze Menge Höhepunkte und tiefgreifende Emotionen bei der Tuning World Bodensee an. Die beginnt am Donnerstag und wird bis Sonntag für ausgefallene und individualisierte Fahrzeuge in der Stadt sorgen.

„Hochkarätig veredelt, chipgetunt oder alltagstauglich verschönert - die 16. Auflage der Tuning World Bodensee zelebriert alle Facetten rund ums individualisierte Automobil und lockt Fans aller Generationen nach Friedrichshafen“, schreibt die Messe in ihrer Ankündigung. 204 Aussteller aus 13 Nationen kommen in die Messehallen, dazu 155 Clubstände, die sorgsam ausgewählt wurden. Sie präsentieren von 10. bis 13. Mai die neuesten Trends der Branche oder zeigen ihre eigenen Kunstwerke, die sie in Garagen und Hinterhöfen zusammen gebraten haben. „Hochstimmung und tiefgehende Emotionen versprechen die mehr als 1000 Fahrzeuge auf der Tuning World Bodensee sowie umfangreiche und Action-geladene Shows“, erklärt Messechef Klaus Wellmann.

Zum ersten mal dabei ist das „Cartett“ mit Youtube-Star Franz Simon, bei dem Besucher mit ihren Autos gegeneinander antreten. Neu auch die Motorrad-Stunt-Show.

Innere Werte zählen

Nicht nur die Optik zählt auf dem internationalen Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene. Chiptuning legt den Fokus auf die inneren Werte des Fahrzeugs. Mit dieser technischen Überarbeitung der Motoren können nicht nur die Leistungen der Antriebe verbessert, sondern auch der Energieverbrauch gesenkt werden. Der Geschäftsführer der Tuning-Firma Panthera Automotive GmbH aus Konstanz, Rafael Rahmig erklärt: „Mit Chiptuning kann man entweder eine Leistungssteigerung des Motors aber auch eine Kraftstoffersparnis durch einen effizienteren Spritverbrauch erreichen.“

Sein Mercedes CL 45 AMG ist neben chipgetuntem Motor auch mit einem Soundtuning versehen, das künstlich mehr Volumen in den Auspuff zaubert. Ob das nötig ist, mögen die Besucher entscheiden. Vieles auf dieser Messe wird Geschmacksache sein, wird gefallen oder auch nicht. Ob ein Unterboden eines Opels vergoldet werden muss oder ein Mini einen Tieferlegungssatz braucht, das liegt wie viele andere Tuning-Künste im Auge des Betrachters.

„Auf der Tuning World Bodensee aber trifft sich die Szene“, freut sich Dirk Kreidenweiß, Projektleiter der Messe auf die wichtigste Veranstaltung der Tuner in Europa, wenn nicht weltweit. Europas außergewöhnlichste Showcars präsentiert der European Tuning Showdown (ETS) in Halle B5. Bei diesem Wettbewerb treten die eingeladenen Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen gegeneinander an. „Es ist eine Ehre zum ETS eingeladen zu werden“, erklärt Teilnehmerin Tamara Pauly. Die 30-Jährige ist eine von drei Frauen im Starterfeld und schwärmt seit ihrem 15. Lebensjahr für getunte Schlitten. Die Initialzündung dafür bekam sie beim Computerspiel „Need for Speed“, auch da werden Autos getunt. Es rollt etwas auf die Stadt zu, die Tuning World kommt.