Chippendales light

Das Fischer und Jung“-Theater ist am Freitagabend im Bahnhof Fischbach zu Gast gewesen. Mit der Stripperkomödie „Ladies Night – Ganz oder gar nicht“ begeisterten sie das Publikum.

„Ganz oder gar nicht“ war zwar eigentlich nur der Untertitel des Programms, ließ aber natürlich sofort an den gleichnamigen britischen Film aus dem Jahr 1997 denken, in dem es auch um Männerstrip geht. Die Parallelen zum Film sind denn auch mehr als deutlich. In beiden geht es um Männer in Geldnot, einer von ihnen verschweigt seiner Frau, dass er seit Monaten arbeitslos ist während ein anderer darum kämpft das Sorgerecht für seinen Sohn nicht ganz zu verlieren und der dritte im Bunde hat deutliches Übergewicht. Dann bekommen die drei mit, dass ein Auftritt der Männerstripgruppe „Chippendales“ bei Frauen für Furore sorgt. Als sie ausrechnen, was bei diesem ausverkauften Abend in die Kasse kommt, entsteht der Plan: Das machen wir auch!

Ansonsten aber gehen Film und Theaterstück komplett andere Wege. Während für den Film in Deutschland zwar oft geworben wurde, als wäre er eine „Brüller-Komödie“, war er in Wirklichkeit ein eher ruhiges Machwerk mit Schmunzel-Humor, der sich dem Kampf seiner lebensechten Helden widmete. Fischer und Jung beschritten einen ganz anderen Weg, setzten gekonnt auf die äußerst derbe Karte und nutzten jede Gelegenheit zum kunstgerechten Schenkelklopfer-Humor. Damit trafen sie genau den Geschmack ihrer Zuschauer und konnten sich vor Applaus kaum retten. Auch die Handlung entwickelt sich schnell ganz anders als im Film. Zuerst einmal spielt sie in Deutschland. Außer dem dünnen Kalle, dem dicken Herbert und dem kahlen Norbert kommt am Anfang nur die Putzfrau Antje vor. Später gibt es noch ein Casting für weitere Teilnehmer und Kevin und The Rock stoßen zu der Gruppe. Ersterer ein sehr schlaksiger sehr offensichtlich Homosexueller, letzterer ein erfahrener Break-Dancer und damit der einzige der Truppe der tatsächlich tanzen kann.

Die vielen Witze im Programm kamen beim Publikum stets gut an, das besondere Kapital des Stückes waren aber selbstverständlich ganz klar die Strips. Dabei hatten die Männer überhaupt keine Angst sich zum Affen zu machen. Der eher biedere Norbert legt bei seinem erstem Versuch einen Tanz hin, der nicht nur eine Lachnummer, sondern meilenweit von jeglichem Strip entfernt ist. Kalle schafft es anfangs nicht einmal, aus dem Ärmel seines Sakkos zu schlüpfen. Der Hammer ist freilich Herbert, der seinen äußerst korpulenten Leib hemmungslos über die Bühne schwabbeln lässt. Der Höhepunkt des Stückes ist dabei ganz klar das Ende von Kevins Casting. Er kann gar nicht tanzen, also was will er zu einer Striptease-Gruppe beitragen? Da zieht er mit dem Rücken zum Publikum Hose und Unterhose herunter und präsentiert seiner Jury sein offenbar gewaltiges Gemächt, das diese mit offenen Mündern glotzen lässt. Schon wird er in die Truppe aufgenommen. Das Publikum dankte den Ausblick auf den nackten Hintern mit johlendem und kreischendem Gelächter und Applaus. Im Stück gab es immer mal wieder Unsicherheiten bei den Schauspielern. So nannte Kalle seine Ex-Frau im Gespräch mit Norbert einmal Linda. Das ist aber der Name von Norberts Frau. Aus der Ruhe bringen ließen sich die Darsteller durch so etwas aber nie, sie gingen immer souverän damit um und taten ihr Bestes um die kleinen Patzer zu überspielen.

Als das Stück zu Ende war, gab es für die Stripper und ihre Putzfrau sehr langen tobenden Applaus und begeisterte Zuschauer verließen den Bahnhof Fischbach.