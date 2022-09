Cheftrainer Lebedew übernimmt wieder das Kommando beim VfB Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen startet gegen Giesen in den Bounce House Cup

Ihren inoffiziellen Start in die neue Spielzeit 2022/23 erlebt die Volleyball-Bundesliga der Männer eine Woche vor dem eigentlichen ersten Spieltag. Bis auf den VC Olympia Berlin begegnen sich nämlich alle deutschen Erstligisten vom Freitag, 30. September, bis Sonntag, 2. Oktober beim Opening-Event in der Hildesheimer Volksbank-Arena. Gesucht wird der erste Sieger des Bounce House Cups und somit auch der erste Titelträger der neuen Saison. Der Spielmodus garantiert jeder Mannschaft ein Match pro Tag. Die Fans aus ganz Deutschland haben während des kompletten Turniers Gelegenheit, ihren Favoriten live oder am Bildschirm die Daumen zu drücken. Denn: Mehr als 40 Stunden werden von Freitag bis Sonntag beim Medienpartner Spontent auf www.twitch.tv gestreamt.

Mittlerweile steht auch schon der Spielplan fest. Am ersten Turniertag werden alle vier Viertelfinalspiele ausgetragen. Pokalsieger VfB Friedrichshafen spielt um 14 Uhr gegen die gastgebenden Helios Grizzlys Giesen.

Am Samstag treffen ab 11 Uhr jeweils die Verlierer und die Gewinner des ersten Tages gegeneinander an, um die Reihenfolge für die finalen Platzierungsspiele auszuspielen. Am Sonntag werden um 11 und 14 Uhr zunächst die Plätze fünf bis acht ermittelt. Um 17 Uhr wird dann der Bronzerang ausgespielt, bevor ab 20 Uhr im Finale um den ersten Titel der Saison gekämpft wird. Nach der Siegerehrung bildet die „Players Party“ im Foyer der Volksbank-Arena den Abschluss des Events. Sämtliche Tickets sind auf www.ticketmaster.de erhältlich. Karten für den VfB-Fanblock des gibt es online unter: https://vfbfriedrichshafen.aidaform.com/bhc22 (sz)