Charmant fliegen die Tanzpaare zu Walzer und Polkas dahin

Im Reigen der Neujahrskonzerte im Graf-Zeppelin-Haus darf auch die Wiener JohannStrauß-Konzert-Gala nicht mehr fehlen. Mit ihrem Schwung und Charme hat sie am Mittwochabend wieder ihr Publikum im gut gefüllten großen Saal begeistert.

Schwung bringen die 2002 von Matthias Georg Kendlinger gegründeten K&K Philharmoniker mit, auch wenn sie nicht aus Wien, sondern aus dem ukrainischen Lviv, dem ehemaligen Lemberg, stammen, also ganz aus der Tradition des K&K Habsburgerreiches. Am Pult stand wieder Taras Lenko, der bei Kendlinger als Klarinettist angefangen, aber ebenso Dirigieren studiert hat. Mit solchem Elan leitete er seine Musiker, dass seine Ansagen atemlos klangen. Wieder führte er Streicher und Bläser in richtiger Balance zum Ohrenschmaus zusammen. Schon der Auftakt mit der „Fledermaus“-Ouvertüre zündete, ist sie doch reich an unsterblichen Melodien. Neben Johann Strauß Sohn stand diesmal sein Bruder Joseph im Mittelpunkt, von dem Johann gesagt haben soll: „Ich bin der populärere, aber der Pepi ist viel begabter.“ Gerne ließ man sich von seiner Begabung, von seinen bezaubernden Melodien begeistern, erst recht, wenn dazu – wie bei der Polka schnell „Vélocipède“ das K&K Ballett tanzte. Mit drei oder vier Paaren in immer neuen schwingenden Kostümen füllten sie die Vorbühne mit klassischen Choreografien von Viktor Litvinov von der Staatsoper Kiew.

Vogelstimmen mischten sich in Joseph Strauß‘ erstem Walzer „Frauenwürde“ in Melodien, die der Anmut der Frauen huldigten. In bunter Folge wechselten Walzer, Polkas und Märsche, dazwischen Ouvertüren wie die zu Johann Strauß‘ Operette „Simplicius“, die mit Hornsignalen, einem Oboensolo, lebhaften Trommelwirbeln und süffigem Walzer dazu verführte, die Augen zu schließen und eine eigene Geschichte dazu zu erfinden. In moosgrünen Kleidern schwebten die Damen im Delirienwalzer wie Waldgeister dahin, ehe Taras Lenko mit roter Kappe und Pfeife Eduard Strauß‘ Polka schnell „Mit Dampf“ so flott spielen ließ, dass es nur so ratterte und pfiff.

Schwirrend trieb Franz von Suppés Ouvertüre zum Lustspiel „Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien“, auf ein rasantes Finale zu. In leuchtend gelben Volantröcken flogen die Ballettdamen mit ihren Galanen in Josef Strauß‘ Walzer „Ball-Silhouetten“ dahin. Nach dem „Kaiser Franz Joseph I. Rettungs-Jubel-Marsch“ amüsierte die komische Ballettnummer zur Polka française „I-Tipferl“. In pastellfarbenen fließenden Kostümen flog zuletzt Josef Strauß‘ Walzer „Aquarellen“ vorüber, doch ohne drei Zugaben durfte der charmante Abend nicht enden: Furios heizte die „Furioso“-Polka ein, noch einmal tanzte das Ballett zum Donauwalzer, ehe der Radetzkymarsch endgültig den Schlusspunkt setzte.