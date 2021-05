Charlottenstraße ab Montag voll gesperrt

Bereits seit 26. April wird in der Charlottenstraße in Friedrichshafen auf Höhe der Einfahrt in die Marienstraße an der neuen Querungshilfe für Fußgänger gebaut, teilt die Stadtverwaltung mit. Gleichzeitig wurde die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Am Montag, 17. Mai, beginnen die Asphaltarbeiten sowohl für den Neubau der Querungshilfe wie auch für die Bushaltestelle. Aus diesem Grund muss die Charlottenstraße in diesem Bereich vollständig gesperrt werden. Während der Vollsperrung, die voraussichtlich bis Samstag, 22. Mai dauert, werden die Verkehrsteilnehmer über die Ailinger Straße, die Keplerstraße und die Riedleparkstraße umgeleitet. Der Gehweg im Baustellenbereich ist gesperrt. Die Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet.

Außerdem wird ab Montag ein Teilstück der Straße zwischen Lempfriedsweiler in Richtung Taldorf neu asphaltiert. Aus diesem Grund ist auch dieser Teilbereich voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Ellenweiler und Rosengarten und ist ausgeschildert. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Radler werden an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 21. Mai.