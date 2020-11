Charlotte E.: „Ich schäme mich für meine Armut“

Überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege, IBAN: DE52 6905 0001 0020 1138 90, BIC: SOLADES1KNZ, Verwendungszweck: „Häfler helfen“. Außerdem werden in zahlreichen Häfler Einzelhandelsgeschäften Spendenbüchsen aufgestellt. Ein Zusatznutzen entsteht, wenn direkt über die Homepage www.haefler- helfen.de gespendet wird. „Häfler helfen“ nimmt nämlich an der Spendenplattform „Einfach.Gut. Machen“ der Sparkasse Bodensee teil. Es bringt gemeinnützige Projekte und Spender zusammen. Diejenigen Projekte, die beim Sammeln von Spenden am erfolgreichsten sind, werden von der Sparkasse mit einem zusätzlichen Geldbetrag prämiert.