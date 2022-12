Champions League: VfB Friedrichshafen hat das Weiterkommen vor Augen

Avery Aylsworth, ehemaliger Libero des VfB Friedrichshafen, hat ein Studium in England begonnen. Der 26-Jährige peilt an der Universität Durham den Master in Finanzen und Investition an. Seinen Bachelor in Finanzen und Information Systems machte der US-Amerikaner von 2015 bis 2019 an der Loyola Chicago Universität. 2020 schloss er sich dem VfB Friedrichshafen an und spielte insgesamt zwei Spielzeiten für die Häfler. Mit dem VfB gewann er im Jahr 2022 den DVV-Pokal, bevor sich im Sommer die Wege trennten. Dem Volleyball bleibt der 26-Jährige weiter treu: An der Universität Durham ist er der Kapitän der Volleyballmannschaft.

Erstmals seit 2018 könnte der VfB Friedrichshafen mal wieder die Gruppenphase in der Champions League überstehen. Das Weiterkommen liegt eigentlich mehr oder weniger auf dem Silbertablett da – die Häfler Profivolleyballer müssen ihre hervorragende Ausgangsposition in Pool A nun nur noch veredeln. Die große Chance, das Tor zur nächsten Königsklassen-Runde frühzeitig weit aufzustoßen, besteht am Dienstag. Zu Hause in der Friedrichshafener Messehalle B2 trifft der VfB auf den serbischen Meister Vojvodina Novi Sad (20 Uhr, live bei sportdeutschland.tv).

Mit einem Sieg gegen Novi Sad wäre Friedrichshafen fast schon sicher in der K.o.-Runde. Der erste Platz scheint für den polnischen Giganten Jastrzebski Wegiel reserviert zu sein. Aus den ersten drei Partien holte der Gruppenfavorit alle neun Zähler. Vor den Rückspielen liegt Friedrichshafen mit fünf Punkten auf Rang zwei und damit zwei Punkte vor Novi Sad (drei Punkte) sowie vier Zähler vor Montpellier (1). Mit einem Erfolg am Dienstag wäre der VfB also kaum noch abzufangen, sicher wären sogar schon der dritte Platz und damit ein garantiertes Viertelfinale im CEV Cup. „Der Wunsch weiterzukommen ist für uns riesengroß“, wird VfB-Trainer Lebedew auf der Homepage des deutschen Pokalsiegers zitiert. „Wir wollen uns gegen die allerbesten Mannschaften Europas beweisen und ein Sieg am Dienstag wäre ein großer Schritt in diese Richtung.“

Perfektes Hinspiel

An den Gegner am Dienstag hat Friedrichshafen sehr gute Erinnerungen in der jüngeren Vergangenheit. So gewannen die Häfler im Jahr 2021 ein Vorbereitungsturnier in Novi Sad. Und erst vor knapp einem Monat entschied der VfB das Hinspiel in beeindruckender Manier mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:17) für sich. „Wir haben in Novi Sad perfekt gespielt, wahrscheinlich werden wir die ganze Saison nicht mehr besser spielen“, betont Lebedew gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Der Verein verbindet mit der Station Novi Sad aber auch Gedanken an einen ganz besonderen Triumph. Im Oktober 2006 war die Mannschaft der Serben zu Gast in Friedrichshafen. Die Häfler gewannen das Gruppenspiel mit 3:0 und Simon Tischer, Max Günthör, Sebastian Schwarz, Markus Steuerwald, Joao Jose´& Co. ahnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche unfassbare Leistung sie später noch erbringen sollten. Am 1. April 2007 holte sich Friedrichshafen mit einem 3:1-Finalerfolg gegen Tours VB (Frankreich) als erste und bis heute einzige deutsche Mannschaft den Champions-League-Titel. Seither waren die Häfler immer Teil der Königsklasse.

Ein Sieg gegen Novi Sad kann also zu noch größeren Leistungen beflügeln. Lebedew traut seinem Team auch eine Menge zu. „Ich sehe in der Mannschaft riesiges Potenzial“, sagt er. „Wir müssen uns vor niemandem verstecken und werden sicher noch für die ein oder andere Überraschung gut sein.“ Zu spüren bekam das im vergangenen Gruppenspiel schon Jastrzebski Wegiel. Friedrichshafen holte sich den ersten Satz deutlich mit 25:18 und der zweite Satz ging nur knapp (31:33) an die Polen. „Ich war sauer. Wir hatten wirklich eine große Chance, sie zu schlagen, wenn wir im zweiten Satz ein wenig mehr Glück gehabt hätten. Und ich bin mir sicher, mit einer 2:0-Führung hätten wir auch gewonnen“ meint VfB-Mittelblocker Aleksandar Nedeljkovic. „Man hat das schon in der ganzen Mannschaft gespürt, da hatten alle Wut im Bauch. Das Gute ist aber: Wir können gegen die ganz großen Teams bestehen. Mit diesem Wissen arbeiten wir jetzt weiter.“

So ist die Kadersituation beim VfB Friedrichshafen

Der VfB ist nach wie vor in guter Verfassung. Die Häfler entschieden am vergangenen Donnerstagabend das Bundesliga-Topspiel gegen die SVG Lüneburg mit 3:1 für sich. Eine ähnliche Leistung könnte aus der Sicht Lebedews gegen Novi Sad zum Sieg reichen. Der Trainer wünscht sich allerdings „einen gesunden Luciano Vicentin“. Der Außenangreifer kam krankheitsbedingt nicht zum Einsatz. Und der Wunsch des Trainers dürfte in Erfüllung gehen. Nach VfB-Angaben laboriert nur Diagonalspieler Miguel Martínez an einer Fußverletzung, der Rest der Mannschaft hat die Grippewelle überstanden und trainiert in voller Stärke.