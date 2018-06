Champions League: In VfB-Gruppe ist vieles möglich

In der Volleyball-Champions-League steht nächste Woche der vierte Spieltag an. Abgesehen von der Partie zwischen Izmir und Belgorod und Ankara gegen Moskau haben alle Teams drei Spiele absolviert. Aufgrund des Abschusses eines sowjetischen Kampfflugzeuges durch das türkische Militär treten die russischen Teams nicht in der Türkei an. Eine Entscheidung, wie der europäische Volleyball Verband cev darauf reagieren wird, wird in Bälde erwartet.

Im Pool A führt Belgorod die Tabelle mit sechs Punkten an, es folgen Izmir und Berlin mit jeweils fünf Punkten. Der VfB Friedrichshafen steht nach drei glatten Niederlagen gegen Dinamo Moskau, Ziraat Bankari Ankara und Paris Volley vor dem Aus. In der Tabelle hat sich allerdings einiges getan. Nach dem 3:2-Sieg von Paris Volley gegen Moskau im Nachholspiel stehen die Franzosen hinter Ankara (sechs Punkte) mit fünf Zählern auf Platz zwei. Dahinter folgt Moskau mit vier Punkten. Der VfB ist Letzter mit null Punkten. Ob die Partie zwischen Anakara und Moskau stattfindet, ist ungewiss.

Souveräne Spitzenreiter

Das italienische Spitzenteam Trentino Diatec dominiert Pool C mit drei Siegen. Dahinter folgen Tours (sechs Punkte) und Maaseik (drei Punkte). Der mehrfache Champions-League-Sieger Zenit Kazan führt souverän Pool D an und zwar mit drei Siegen. Halbank Ankara (fünf Punkte) und Innsbruck (vier Punkte) kämpfen um Platz zwei.

Im Pool E wird der Kampf um Platz zwei ebenfalls hart umkämpft sein. An der Spitze steht das italienische Team Cucine Lube Civitanova mit neun Punkten. Dahinter folgen Belchatow (sechs Punkte) und Roeselare (drei Punkte).

Übrigens hier spielt der ehemalige Libero des VfB Jenia Grebennikov. Und die italienische Übermacht ist auch in der Gruppe F ganz offensichtlich. DHL Modena steht mit neun Punkten und 9:0 Sätzen souverän an der Spitze. Es folgen das polnische Team aus Gdansk (sechs Punkte) und Novi Sad (drei Punkte).

Rzeszow dominiert

In der siebten und letzten Gruppe, Pool G, steht das polnische Spitzenteam Asseco Resovia Rzeszow mit neun Punkten und 9:0 Sätzen. Das belgische Team aus Lennik und die Schweizer Dragons Lugano folgen mit jeweils vier Punkte.

Was passiert nun, wenn die russischen Teams ihre starre Haltung nicht lockern? In verschiedenen Medien war spekuliert worden, dass der russische Volleyball-Verband, und damit die Mannschaften für die kommenden, drei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen würden und zudem noch 200 000 Euro Starfe zahlen müssten. „Eine solche Regelung ist mir nicht bekannt. Wir haben die Problematik auf dem Schirm und werden dann entscheiden. Die Verantwortlichen bei uns diskutieren über die Maßnahmen und der cev wird sie demnächst kommunizieren“, sagte Federico Ferraro, Pressesprecher des europäischen Volleyball Verbandes, auf SZ-Anfrage. Die Partie zwischen Ankara und Moskau im Pool B ist für Donnerstag, 17. Dezember, 19 Uhr terminiert.

Vierter Spieltag im Pool B: Mittwoch, 16. Dezember, 20 Uhr: VfB - Paris; Donnerstag, 17. Dezember, 19 Uhr: Ankara - Dinamo Moskau.