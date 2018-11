18 Kinder aus den Kinder- und Jugendchören St. Columban beteiligen sich mit Gesang und Schauspiel an der Aufführung „Ghetto“, inszeniert vom Wolfgang-Borchert-Theater aus Münster. Ihr Auftritt wird am kommenden Dienstag, 4. Dezember, im Graf-Zeppelin-Haus sein.

Meinhard Zanger, Intendant und Geschäftsführer des Wolfgang-Borchert-Theaters, besuchte den Chor bei seiner Probe, erzählte vom Inhalt des Stücks und arbeitete gemeinsam mit den Kindern an ihrem bevorstehenden Auftritt.

„Schtiler, schtiler lomir schweigen“ (Stille, Stille lasst uns schweigen) heißt das jüdische Lied, das 1941 von einem elfjährigen Jungen im jüdischen Ghetto von Wilna geschrieben wurde. Das Schauspiel mit Gesang beruht auf einer wahren Geschichte. In der litauischen Stadt Wilna (Vilnius) wurden Menschen jüdischen Glaubens zur Zeit der Nationalsozialisten in einem Ghetto zusammengepfercht. Die Juden sollten ihr Ghetto mithilfe eines Judenrates verwalten. Doch letztendlich hatte ein SS-Führer das Sagen: Hans Kittel. In ihm schlummern auch in dem Stück zwei Menschen, zum einen liebt er die Kunst und zum anderen ruht der Sadist in ihm, der es liebt, seine Machtspielchen zu treiben. Er mag den jüdischen Humor, Jazz und Gershwin und ist ein gnadenloser Mörder. Er propagiert im Ghetto das Motto „arbeiten, um zu überleben“. Um die Moral im Ghetto zu stärken, möchte der jüdische Ghettopolizist Jakob Gens ein Theater etablieren. Dafür sollte Musik komponiert werden, den Wettbewerb gewinnt der elfjährige Shmerke Kaczerginskis. In dem Lied beschreibt er die Massengräber bei Ponar, einem Ort unweit Wilnas, in dem Juden massenhaft hingerichtet wurden. Kittel hört das Lied und treibt mit Gens ein makabres Spielchen. „Wann hat sich ein Jude vermehrt?“, will er wissen. Mit einem Kind oder mit zwei Kindern? Jakob Gens verneint, doch als die Frage nach einem dritten Kind gestellt wird, ist er doch gezwungen, zu bejahen, um nicht den Zorn des SS-Führers auf sich zu ziehen. Daraufhin lässt Kettel die Kinder einen Reigentanz aufführen und jedes dritte Kind herausfischen, um es nach Ponar zu bringen. Dort wartet der sichere Tod.

Aktueller denn je

„Ghetto“ behandelt das wohl dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte und „doch ist es aktueller denn je“, sagt Intendant Zanger: „Es handelt von Selektion und Ausgrenzung und zeigt, wie es sich zuspitzen kann.“ In einer Zeit der rechten Tendenzen sei es Pflicht, das Thema Ausgrenzung in den Mittelpunkt zu rücken. Sicherlich sei „Ghetto“ ein hartes Stück, aber in einer Zeit, in der vermehrt Nachrichten über sogenannte soziale Netzwerke verbreitet, aber nicht hinterfragt würden, sei es wichtig, ein Stück zu zeigen, das den Menschen in den Mittelpunkt rückt.

Chorleiterin Marita Hasenmüller hat für diese Stück Kinder und Jugendliche aus den Chören St. Columbans zusammengestellt. „Natürlich habe ich im Vorfeld gefragt, wer da mitmachen möchte.“

Sie hat sich sehr gefreut, dass sich trotz der derzeit vielen Auftritte in der Vorweihnachtszeit 18 Kinder und Jugendliche freiwillig gemeldet haben. Das bedeute zusätzliche Proben, zusätzliches Lernen und Arbeit. Auch der Text in jüdischer Sprache sei nicht einfach. Doch sie sehe es als wichtig an, in einer Zeit des „Pseudo-Patriotismus“ und dem Rechtsruck einen Gegenpunkt zusetzen. Ein weiterer, wichtiger Grund, sich hier zusätzlich zu engagieren: „Ich sehe uns Christen in der Pflicht, Farbe zu bekennen, und dafür zu sorgen, dass sich so eine Zeit nicht wiederholen darf.“