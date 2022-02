CGP Quartett im Theater Artium

Der Culturverein Caserne e.V. präsentiert gemeinsam mit dem JazzPort Friedrichshafen e.V. am Donnerstag, 24. Februar, Jazz im Theater Atrium mit dem CGP Quartett. Die vier Musiker des CGP Quartetts eint nicht nur ihre Liebe und Leidenschaft für den Jazz, sondern auch ihre gemeinsamen geographischen Wurzeln. Allesamt stammen ursprünglich aus dem beschaulichen schwäbischen Landkreis Göppingen und haben sich als Bandleader und Sidemen über die letzten Jahre fest in der deutschen Jazzszene etabliert. Mit Alexander Sandi Kuhn (Saxophon) und Axel Kühn (Kontrabass) sind in dem Quartett gleich zwei Baden-Württembergische Landesjazzpreisträger vertreten. Vervollständigt wird das Quartett durch die Young Lions Andre Weiß am Klavier (tourte mit Eric Alexander, Scott Hamilton, Ralph Moore) und Felix Schrack am Schlagzeug. Zusammen präsentieren sie eine musikalische Hommage an ihre gemeinsame Heimat. Mal groovig-swingend, mal sinnlich. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Einlass ist ab 19.30 Uhr im Theater Atrium. Im Theater Atrium gelten die aktuellen Corona-Regelungen (2G und Maskenpflicht). Merh Infos auch unter https://www.kulturhaus-caserne.de/JAZZamDonnerstag_CGP_QUARTETT-1-2-2027.html