Das Finale des Baden-Württemberg-Cups der Schüler im Kunstradfahren steigt am Sonntag in der alten Festhalle in Friedrichshafen. Vom heimischen RRMV Friedrichshafen ist Ceyda Altug als Mitfavorit dabei. Beginn ist um 10 Uhr.

19 Vereine aus Baden-Württemsind mit 40 Sportlern an der Start gegangen. Das Finale ist der letzte Durchgang aus der Wettkampfserie, die aus vier Meisterschaften besteht. Um an dieser Wettkampfserie überhaupt starten zu dürfen, müssen die Sportler mindestens 60 Punkte aufstellen. Für die Sportler sind diese vier Meisterschaften sehr wichtig, da die Ergebnisse maßgebend sind für die Kaderplätze, die der Landes-Radsportverband vergibt. In der Klasse Schülerinnen U15 starteten zwölf Teilnehmer. Ceyda Altug, vom RRMV Friedrichshafen liegt nach drei Durchgängen klar in Führung.

Sie wird am Sonntag alles daran setzen, als Siegerin von 2017 diesen Titel zu verteidigen. Schon in zwei Wochen steht für Ceyda Altug der Höhepunkt der Wettkampfsaison, an die Teilnahme an der deutschen Schülermeisterschaft, wo sie im vergangenen Jahr den dritten Platz belegte.