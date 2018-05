Der RRMV Friedrichshafen ist Ausrichter des Baden-Württemberg-Cup-Finales der Schüler im Kunstradfahren gewesen. 40 Sportler aus 19 Vereinen kamen zum Finale. Dieser Cup geht über vier Durchgänge. Für die Sportler ist diese Wettkampfserie laut Vereinsbericht von großer Bedeutung da die Ergebnisse entscheiden, wer die Kaderplätze vom Württ. Radsportverband belegen wird. Ceyda Altug war bei den Schülerinnen U15 nicht zu stoppen.

Vom gastgebenden Verein RRMV Friedrichshafen ging Ceyda Altug bei den Schülerinnen U15 von 13 Teilnehmerinnen als letzte an den Start. Sie lag in der Gesamtwertung in Führung und musste nun die von Hannah Reichle Bad Schussenried vorgelegten 112,35 Punkte übertreffen, um den Cup zu gewinnen.

Es herrschte eine Stille in der Halle gleich zu Beginn des Programms. Altug zeigte die spektakuläre Übung, den Mautesprung. Die Sportlerin springt während dem Fahren vom Sattel auf den Lenker. Es folgte ein tosender Beifall der Zuschauer, weil die Übung gelang. Alle folgenden 23 Übungen meisterte sie souverän. Am Ende standen 12,.25 Punkte auf der Anzeigetafel.

Sie gewann mit neuer persönlicher Bestleistung den Baden-Württemberg-Cup. Ceyda Altug ist die einzige Kunstradschülerin auf der ganzen Welt, die den Mautesprung in ihrem Programm hat. Schon in zwei Wochen steht für Ceyda Altug der Höhepunkt der Saison an und zwar die Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft.