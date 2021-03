Ceyda Altug holt Platz drei beim Junior-Masters

Das deutsche U19-Kunstradteam für die Europameisterschaft nimmt Konturen an. Im bayerischen Bruckmühl war das 2. Junior-Masters, das gleichzeitig die dritte und vierte von sechs EM-Qualifikationen war. Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen hat in diesem Jahr wohl noch keine Chance auf einen Platz bei der Europameisterschaft, die am 14. und 15. Mai in der Schweiz ist. Auch für Nadine Kurz reicht es nicht.

Die bisher Führenden beziehungsweise die Favoriten haben in Bruckmühl ihre Führungsposition ausbauen können. Im Einer-Kunstrad der Junioren gab es den erwarteten Führungswechsel. Philipp-Thies Rapp (Tailfingen) meldete mit seinem Sieg seine Ambitionen auf das EM-Ticket an. Er übernahm die Gesamtführung (674,32 Punkte) vor Jonas Beiter (Trillfingen/652,98) und Ruben Geyer (Denkendorf/638,16). Bei den Juniorinnen ließ Lokalmatadorin Jana Pfann den Konkurrentinnen keine Chance. Mit 708,25 Punkten liegt Pfann in der EM-Zwischenwertung vor Hannah Reichle (Bad Schussenried/686,23), die vermutlich als zweite Fahrerin zur U19-EM darf. Der Rückstand von Ceyda Altug (Friedrichshafen/652,48), die etwas weniger Schwierigkeiten als die beiden EM-Anwärterinnen einreichte, ist wohl schon zu groß. „Realistisch sind die beiden EM-Tickets an Hannah und Jana vergeben“, sagte RRMV-Trainer Hermann Brugger. „Ceyda hat in diesem Jahr noch keine Chance auf die EM. Nächstes Jahr steigt Jana altersbedingt in die Elite auf, dann werden die Karten neu gemischt.“

Neben Altug startete im Einer-Kunstrad der Juniorinnen auch Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen. Kurz fuhr ihre Übung im Gegensatz zum Start in Haigerloch deutlich ruhiger und mit besserer Haltung. Mit 147,46 Punkten und am Ende Platz fünf fuhr sie ausgepumpt von der Fläche. Ceyda Altug zeigte als eine von zwei Starterinnen den Mautesprung, den sie perfekt stand. Sie schaffte 158,54 Punkte. Da sich Melina Niedermayer (Denkendorf) mit 158,12 Punkten knapp hinter Altug einreihen musste, stand die 16-jährige Friedrichshafenerin im Finale – neben Hannah Reichle (171,77) und Jana Pfann (182,49).

In der Zwischenrunde, einem weiteren EM-Qualifikationsdurchgang für Kaderathleten, die das Finale der besten drei verpasst haben, knüpfte Nadine Kurz nicht mehr ganz an ihre Kür aus der Vorrunde an. Sie erreichte hier 139,06 Punkte. „Super“, lautete dennoch der Kommentar des zufriedenen Trainers. Das Finale eröffnete schließlich Ceyda Altug. „Das Bild von Ceyda als kleines Mädchen bei ihrem Start in der Schülerklasse liegt als Talisman immer in der Coachingzone“, meinte Brugger und zeigte auf das Foto. Die 16-Jährige strich kurz über den Sattel („Ein kleines Ritual, das einfach dazugehört“), dann ging es los mit Lenkerhandstand, Mautesprung und der Lenkerstanddrehung. Mit 165,17 Punkten blieb Altug knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung. Reichle und Pfann hielten mit 170,5 und 173,62 Punkten die Führung. „Ich bin mit meinen beiden Sportlerinnen sehr zufrieden“, sagte Hermann Brugger dennoch.