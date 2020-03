Ceyda Altug holt in Stockach den baden-württembergischen Meistertitel

Sie ist einfach nicht zu stoppen: Ceyda Altug, Kunstradfahrerin aus Friedrichshafen, ist in ihrem ersten Juniorenjahr baden-württembergische Meisterin geworden. Sechsmal in Folge war Altug zuvor Landes-Schülermeisterin geworden. Der Titel bei den Junioren reiht sich nahtlos in diese Statistik ein.

Am Sonntag fand in Stockach die baden-württembergische Meisterschaft der Junioren im Kunst- und Einradfahren statt. Bei dieser Meisterschaft ging es um mehr als den Landestitel: Für alle Teilnehmer galt es, die geforderten Punkte für die Qualifikation auszufahren, um das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft zu erreichen. Ceyda Altug – auf dem zweiten Platz gesetzt – zeigte dabei einmal mehr ihre Wettkampfstärke. Mit 158,04 Punkten wurde sie vor ihrer Dauerkonkurrentin Hannah Reichle aus Bad Schussenried baden-württembergische Meisterin.

Ihre Vereinskameradin vom RRMV Friedrichshafen, Nadine Kurz, im dritten Juniorenjahr auf dem fünften Platz gesetzt, spulte ihr Programm ohne große Fehler bis zur vorletzten Übung ab. Bis dahin lag sie auf Platz eins. Doch dann brachte sie die letzte Übung nicht mehr in die Zeit und bekam dafür 5,3 Punkte Abzug, was sie auf den fünften Platz zurückwarf. Ohne dieses Missgeschick wäre sie an diesem Tag baden-württembergische Meisterin geworden.

Bei den Einradmannschaften sollte es an diesem Tag nicht sein. Zuerst ging die Sechser-Mannschaft, bestehend aus Anika Eisele, Clara Rebholz, Leoni Grunewald, Chiara Bercea, Lena Käppler und Laura Schwimmer, an den Start. Die Mädchen mussten jedoch zwei Stürze in Kauf nehmen. Das bedeutete den vierten Platz mit 58,15 ausgefahrenen Punkten. Dieses Ergebnis reichte nicht aus, um die geforderten Punkte für die Qualifikation zu erreichen. Jedoch gibt es seit diesem Jahr eine neue Regelung, die die erreichten Punkte der Bezirksmeisterschaft mitberücksichtigt und somit der Mannschaft dennoch ein Weiterkommen ermöglicht.

Nach kurzer Pause ging die Vierer-Mannschaft, bestehend aus Laura Schwimmer, Lena Käppler, Jana Neuenfeld und Lara Stett, an den Start. Auch hier konnten die Mädchen nicht die erwünschte Leistung abrufen und mussten fünf Stürze akzeptieren. Dies bedeutete am Ende des Tages den fünften Platz mit 65,72 Punkten. Auch hier kommt der Mannschaft die neue Regelung zugute. Sie können beim Junioren Mannschaftscup erneut ihr Können verbessern.