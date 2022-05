Ceyda Altug holt Gold bei der deutschen Meisterschaft

Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen ist deutsche Meisterin. In Amorbach setzte sich die Kunstradfahrerin am vergangenen Wochenende (14. und 15. Mai) im 1er der Juniorinnen gegen 15 andere Teilnehmerinnen durch. „Wir sind stolz, wieder einen frischgebackenen deutschen Meister feiern zu dürfen“, freute sich der RRMV Friedrichshafen über Altugs Erfolg.

Das Aushängeschild des Friedrichshafener Vereins reiste schon am Freitagmorgen mit ihrer Ersatztrainerin Nadine Kurz zur deutschen Meisterschaft nach Amorbach. „Noch am Abend wurde ein letztes Training abgehalten, da dies die einzige Möglichkeit ist, auf der Wettkampffläche den Boden zu testen. Bei diesem Leistungsniveau ist das enorm wichtig“, so der RRMV in seiner Mitteilung.

Frühe Anreise zahlt sich aus

Damit war Altug bestens vorbereitet für den Wettbewerb der U18-Kunstradjuniorinnen, für den sich aus ganz Deutschland 16 Teilnehmerinnen qualifiziert hatten. Die Häflerin war auf den zweiten Platz gesetzt und setzte sich zum Ziel, diesen Platz zu halten. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich befand sich Altug zum Saisonstart krankheitsbedingt nicht in ihrer Topform.

Doch schon mit ihrer Qualifikation für die Europameisterschaft zeigte sie ihre Fähigkeiten. Und auch in Amorbach überzeugte Altug. Sie lieferte sich den erwarteten spannenden Dreikampf mit Lena Leutgeb vom RKV Denkendorf und Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried. Leutgeb legte mit 150,08 ausgefahrenen Punkten vor, aber Altug überbot ihre Leistung. Beim Blick auf die Punktetafel freute sich die Häflerin über ihre ausgefahrenen 160,74 Punkte. Am Ende durfte sie sogar über den Sieg jubeln. Reichle konnte nicht ihre gewohnte Leistung abrufen und ging mit ausgefahrenen 158,63 von der Fläche – damit war Altug neue deutsche Meisterin.

Ein großartiger Triumph, der sie mit Rückenwind zur EM nach Schaffhausen am 27. und 28. Mai reisen lässt. „Wir wünschen der frischgebackenen deutschen Meisterin viel Erfolg und Spaß bei der anstehenden Europameisterschaft in Schaffhausen“, schließt der RRMV seine Mitteilung ab.