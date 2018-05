Ceyda Altug größter Erfolg in ihrer Karriere

Zum ersten Mal stellt der RRMV Friedrichshafen in seiner mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte eine Deutsche Meisterin im Kunstradfahren. Ceyda Altug holte am vergangenen Wochenende in Worms den Titel in der Altersklasse Schülerinnen U15. Die 6er Einradmannschaft des RRMV belegte laut Pressemitteilung den fünften Rang.

Am Samstag und Sonntag fand in Worms die Deutsche Schülermeisterschaft im Kunst- und Einradfahren statt. Für die Schüler sind diese Titelkämpfe der Höhepunkt der Wettkampfsaison und die höchste Auszeichnung, welche man im Schülerbereich erringen kann. Vom RRMV Friedrichshafen haben sich im Kunstradfahren Ceyda Altug und im 6er Einradfahren Laura Schwimmer, Anika Eisele, Jennifer Schröter, Clara Rebholz, Chiara Bercea und Leonie Grunewald für die DM qualifiziert.

Im 1er Kunstradfahren Schülerinnen U15 ging Ceyda im Feld von insgesamt 17 Teilnehmerinnen mit der höchsten aufgestellten Punktzahl von 130,90 Punkten an den Start. Zu diesem Zeitpunkt lag Hannah Reichle aus Bad Schussenried mit 105,15 Punkten in Führung. Wollte Ceyda Altug Deutsche Meisterin werden, musste sie diese Punktzahl überbieten. Gleich zum Anfang ihrer Kür hatte das Nachwuchstalent vom Bodensee mit dem Mautesprung (vom Sattel auf den Lenker) eine Höchstschwierigkeit zu absolvieren. Diese Übung meisterte sie, womit ihr ein wichtiger Teil fehlerfrei gelang. Die restlichen 23 Übungen von ihrem Programm bewältigte sie ohne Sturz souverän.

Auf der Anzeigetafel blieben schließlich 120.73 Punkte stehen. Alle warteten gespannt, bis die Anzeige bestätigt wird. Dann folgte der erlösende Beifall von den Rängen: Mit klarem Vorsprung von 15,58 Punkten wurde Ceyda Altug neue Deutsche Schülermeisterin. Für die 13-Jährige ist dieser Titel die höchste Auszeichnung in ihrer achtjährigen Laufbahn als Kunstradfahrerin.