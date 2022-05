Ceyda Altug gewinnt Gold bei der Europameisterschaft

Der Bund Deutscher Radfahrer hat bei der Hallenradsport-EM der U19 alle Titel gewonnen und außerdem im Einer-Kunstfahren der Junioren und Juniorinnen Doppelsiege gefeiert. Mit sechs Gold- und zwei Silbermedaillen trat Deutschlands erfolgreicher Hallenradsport-Nachwuchs die Heimreise aus Schaffhausen (Schweiz) an. „Unser Nachwuchs konnte nahtlos an frühere Jahre anknüpfen, obwohl die letzten Jahre wegen Corona nicht einfach waren. Das macht mich sehr stolz“, sagte BDR-Vize-Präsident Harry Bodmer. Gold holten Daniel Stark (Bernlohe) und Ceyda Altug (Friedrichshafen) im Einer-, Simon Riedinger/Jonas Mächtig (Ilsfeld) sowie Eva und Lena Streit (Orsingen) im Zweier-, Hannah Elsässer, Natalie Grote, Julia Matt und Janina Setzer (Aach) im Vierer- Kunstrad sowie Luis Müller/Loris Ferarri (Gärtringen).

In den beiden Einer-Disziplinen gab es den erwarteten Doppelsieg für Deutschland. Die Frage war nur: Welcher der deutschen Sportler war an diesem zweiten EM-Tag am besten in Form? Der Ausgang im 1er der Juniorinnen war vor Beginn offen. Ceyda Altug musste wie alle Mannschaftsmitglieder bereits am Mittwoch ins Hotel nach Rielasingen anreisen. Und das ohne ihren Heimtrainer Hermann Brugger, der aufgrund einer Operation in der Reha weilte. „Das war schon etwas anderes für mich,“ so Altug. „Aber da musste ich durch und der Bundestrainer Marcel Jüngling sowie Co-Trainerin Anja Sepp kümmern sich um mich. Aber Hermann konnte die Kür per Live-Stream verfolgen und war mit meinem Auftritt sehr zufrieden.“ Selbstbewusst und sehr fokussiert betrat sie die EM-Wettkampffläche. Gleich nach dem Ruf „Start“ und dem Sattelstand folgte der perfekte Mautesprung (hier springt Altug, während das Rad rollt, vom Sattel auf den Lenker). Nur bei den Kehrstandsteigerdrehungen haperte es. „Die war geführt nicht ganz so gut,“ sagte Altug. „Aber ich habe nur gedacht: Weiter, du kannst das.“ Den Rest spulte sie ab wie ein Schweizer Uhrwerk, präzise und ohne große Fehler.

170,37 Punkte standen an der großen Anzeige, als sie von ihrem Kunstrad stieg. Es folgte die geforderte Verbeugung, dann winkte sie ins Publikum. Die Punktzahl wurde bestätigt: Platz eins. Nun hieß es warten, denn Hannah Reichle aus Bad Schussenried, die etwas mehr an Schwierigkeit eingereicht hatte, musste noch an den Start. Sie kam nicht ganz fehlerfrei durch und musste mit 157,27 Punkten zufrieden sein. Bereits zur Hälfte der Kür von Reichle stand der deutsche Sieg fest.

Ceyda Altug schlüpfte bei der Siegerehrung freudestrahlend ins EM-Trikot und bekam die Goldmedaille überreicht. „Das war schon ein sehr schönes Gefühl“, sagte sie, „einfach mega, wenn dann bei der Siegerehrung für dich die Nationalhymne gespielt wird und du anschließend von den Mannschaftskammeraden durch die Halle getragen wirst und alle dir zujubeln.“ Nach 2021 musste sich Reichle erneut mit EM-Silber zufrieden sein. Bronze durfte Minna Hotz aus der Schweiz für 133,45 Punkte entgegennehmen.