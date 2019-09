„CEO-Fraud“: Betrugsversuch geht schief

Mit einer gefälschten E-Mail an ein Unternehmen in der Otto-Lilienthal-Straße hat ein unbekannter Täter am Donnerstag versucht, unrechtmäßig die Überweisung von mehreren Zehntausend Euro auf ein Konto in Spanien zu veranlassen. Wie die Polizei mitteilt, täuschte der Unbekannte in der E-Mail vor, Geschäftsführer des geschädigten Unternehmens zu sein und wies einen Mitarbeiter aus der Finanzbuchhaltung zur Überweisung einer offenen Rechnung an. Der Mitarbeiter war misstrauisch und fiel nicht auf die Betrugsmasche, die als „CEO-Fraud“ bekannt ist, rein.