Cenzino Falcitelli startet „Herzaktion“ in Friedrichshafen

Cenzino Falcitelli hat ein großes Herz – und dies gleich im doppeltem Wortsinn. In der Wilhelmstraße hat er nämlich unlängst zufällig frühmorgens im Sperrmüll ein großes Plüschherz gefunden und mitgenommen.

„Dann bin ich von vielen Leuten darauf angesprochen worden. Die Menschen haben gelächelt und hatten sofort gute Laune“, erzählt der gebürtige Italiener, der seit 2004 in Friedrichshafen lebt. Falcitelli griff dann die Idee einer Frau auf, die vorschlug, dass er sich doch damit an die Uferpromenade stellen könne, um dort ebenfalls gute Laune zu verbreiten. Gesagt, getan.

Das ist wie Social Media - nur anders

„Das ist praktisch wie Social Media – nur live und auf der Straße“, erzählt er. Er komme mit vielen Menschen ins Gespräch, manche ließen sich mit dem Herz sogar fotografieren. „Ist auch irgendwie klar, man sieht ja nicht jeden Tag einen kleinen, dicken Italiener mit einem riesigen Herzen auf der Uferpromenade stehen“, scherzt er.

Fotoaktion geplant

Schließlich sei bei ihm die Idee geboren, das regelmäßig zu machen. „Ich werde an den Wochenenden immer so ab 16 Uhr an der Uferpromenade sein, um mit den Menschen zu sprechen, mich oder sie mit dem Herzen zu fotografieren“, sagt er. Er wolle so aufmerksam auf die tolle Stadt, in der er lebe und auf die örtliche Gastronomie machen. „Ich habe selbst lange in der Gastro gearbeitet, fiel aber wegen einer schwierigen Krankheit lange aus.“

Weitere Idee

Da es weder die Menschen noch die Gastronomie in Corona-Zeiten einfach haben, möchte er mit seiner „Herzaktion“ ein positives Zeichen setzen. „Ich könnte mir auch vorstellen, mich mit dem Herzen im Gastro-Betrieben fotografieren zu lassen, damit das Foto dann zu Werbezwecken genutzt werden kann“, erklärt er eine weitere Idee. Interessenten könnten ihm über Facebook folgen, dort sei er unter seinem Namen zu finden.