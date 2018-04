Celine Schmidt wird Dritte bei der WM in Tunesien

949 Jugendliche aus 118 Nationen haben an den Taekwondo-Jugend-Weltmeisterschaften in Hammamet, Tunesien, teilgenommen. Darunter drei Häfler vom Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen, die die deutsche Nationalmannschaft vertraten; Boris Winkler als Bundestrainer sowie Vera Kachowitsch und Celine Schmidt, die auf der Matte standen. Celine Schmidt holte für den BSV nach 2004 erstmals wieder bei einer Jugend-WM eine Medaille.

14 Jahre musste der BSV Friedrichshafen warten, um wieder im Jugendbereich bei Weltmeisterschaften auf dem Siegertreppchen zu stehen. Celine Schmidt machte dies in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm möglich. In ihren ersten beiden Auftaktkämpfen bezwang sie die Rumänin Andreea Catalina Mocanu mit 21:8 sowie die Marokkanerin Dahbu Wissal mit 18:1 überlegen und setzte damit bereits ein deutliches Zeichen an ihre Konkurrenz.

Klarer Sieg

Auch die spanische Europameisterschaftsdritte, Ana Dosil Gago, wies Celine Schmidt überraschend deutlich mit 11:3 in ihre Schranken, bevor sie im Viertelfinale, im Kampf um die Medaille, gegen die zweifache Vize-Europameisterin aus der Türkei, Ikra Kayir, ran musste, die ihre Vorkämpfe ebenfalls allesamt souverän gewonnen hatte. Die Türkin ging über den dreimal zwei Minuten angesetzten Kampf schnell in Führung und alles sah danach aus, als ob die türkische Favoritin, sich gegen die Deutsche durchsetzen könnte, doch machte Celine Schmidt laut Pressemeldung am Ende noch einmal richtig Druck und kam wenige Sekunden vor Schluss zum 4:4-Ausgleich. Damit ging es in die einminütige Verlängerung im Sudden-Death-Modus: Wer den ersten Treffer erzielt, ist Siegerin.

Ihr betreuender Bundes- und Vereinstrainer Boris Winkler stellte sie taktisch brillant ein, so dass Schmidt bereits bei ihrer dritten Aktion den Siegestreffer landete. Damit war die Medaille für das deutsche Team gesichert. Gegen die zweifache Europameisterin aus Kroatien, Nika Klepac, blieb ihr der Einzug ins Finale verwehrt (1:11) und Celine Schmidt stand am Ende mit der Bronzemedaille auf dem Siegerpodest.

In der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm setzte sich Vera Kachowitsch gegen die German Open-Dritte und Bronzemedaillengewinnerin des Presidents Cups aus Dänemark, Shantelle Tolentijo Mendoza, durch (13:14) und unterlag im Anschluss der Welt- und Asienmeisterschaftsdritten von den Philippinen, Abigail Faye Valdez (3:4). „Wir waren mit zwei Athletinnen bei den Jugend-Weltmeisterschaften vertreten und haben eine Medaille erkämpfen können. Das zeigt, dass wir im Nachwuchsbereich sehr gut aufgestellt sind“, sagte BSV-Trainer Markus Kohlöffel, der auch vor Ort war.