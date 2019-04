CDU will mehr Grün, mehr ÖPNV, mehr bezahlbare Wohnungen

Mit der Vorstellung ihres Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl ist die Häfler CDU am Mittwoch in den Wahlkampf gestartet. Was auffällt: Die Christdemokraten wollen auch mit Themen punkten, die grün angehaucht sind – wenngleich die Kandidaten mehrfach betonten, dass dies keine exklusiven Themen der Grünen sind, sondern sehr lange auch schon solche der CDU.

Zum Uferpark stellte Norbert Fröhlich fest, dass größere Eingriffe für seine Partei nicht in Frage kämen. Denn der Uferpark sei wunderschön, der Lammgarten müsse als gemütlicher Biergarten mit schützendem (neuen) Gebäude auf der Ostseite erhalten bleiben. Dringend saniert werden müssten die Uferstraße und die Mole am Gondelhafen. Eine Brücke über die Hafeneinfahrt würde den Bereich, so Fröhlich, enorm aufwerten. Auch einen breiteren Zugang zum See zwischen Gondel- und Yachthafen begrüßen die Christdemokraten –„ohne jedoch alles zuzubetonieren“, wie Fröhlich betonte. Eine ansprechendere Lösung benötige zudem die Musikmuschel, die bislang als Fremdkörper wahrgenommen werde.

Noch dringender als im Uferpark ist aus Sicht der CDU der Handlungsbedarf in der Altstadt, die attraktiver und dadurch belebt werden soll. „Wir müssen da schnell hochwertiges Grün reinbekommen“, stellte Mirjam Hornung fest. Für eine Stärkung der Innenstadt nahm sie aber auch die Händler in die Pflicht: „Die Geschäfte sollten einheitlich bis 20 Uhr geöffnet sein.“ Für die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr plädiert die CDU für reduzierte Gebühren in den Parkhäusern.

Dass der Autoverkehr künftig abnehmen wird, hält Norbert Fröhlich für eine Illusion. Um einen weiteren Zuwachs zu bremsen, müsse man aber alles dransetzen, mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Dafür müsse das Angebot kontinuierlich verbessert werden. Im Stadtverkehr werde es im Lauf des Jahres bereits erhebliche Verbesserungen geben, kündigte Fröhlich an.

Doch zurück zum Grün. Mehr davon braucht’s aus Sicht der CDU nicht nur zum Aufhübschen der Altstadt, sondern allgemein. In Zeiten des Klimawandels müsse der Weg, der bei der Begrünung der Ehlers- und der Keplerstraße eingeschlagen wurde, konsequent fortgesetzt werden. „Bei jeder Straßensanierung müssen wir schauen, wo es Potenzial für neue Bäume gibt“, forderte Daniel Oberschelp. Ganz erhebliches Potenzial sieht er etwa in der Ortsdurchfahrt Fischbach, wenn die B 31-neu fertig ist.

Dass generell eine hohe Aufenthaltsqualität auch dazu beitragen kann, Angsträume zu beseitigen, stellte Franz Bernhard fest. Die Kriminalität gehe zwar zurück, das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Mitbürger habe sich aber zuletzt verschlechtert – zum Beispiel am Bahnhof, am Hinteren Hafen oder in der Möttelistraße samt Bahnunterführung. Die Stadt sei auch dort gefordert, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, durch bauliche Maßnahmen und bessere Ausleuchtung.

Ein Top-Thema des Wahlkampfs dürfte der akute Mangel an bezahlbarem Wohnraum werden. Achim Brotzer machte allerdings klar, dass man sich in einem sehr schwierigen Spannungsfeld bewege: massive Nachverdichtung oder Verbrauch von Grünflächen im Außenbereich? Brotzer plädierte für Bebauungen mit Augenmaß. Trabantenstädte dürften jedenfalls nicht entstehen. Generell vertritt die CDU die Meinung, dass die Stadt über die Wohnungsbaugesellschaft noch stärker in den Markt eingreifen müsse – damit tatsächlich bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und zwar nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch solche für den Mittelstand.