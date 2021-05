CDU will Bauholz für den heimischen Markt zurückhalten

Nach Ansicht der CDU Bodenseekreis gefährden die Folgen des übermäßigen Holzexports – insbesondere der Mangel an Rund- und Schnittholz – die heimische Wirtschaft sowie die Holzbau- und Zimmereibetriebe über Gebühr. Die Gefährdung im Bereich Holz drücke sich vor allem in der dramatisch zurückgegangenen Verfügbarkeit von Bauhölzern aus, aber auch durch bis zu hundertprozentige Preissteigerungen, von denen bei den Waldbauern nichts ankomme. Als Ursache hierfür gelten derzeit insbesondere Überlastungen der Sägereien und die Freizügigkeit im Handel. Der Überlinger Architekt Jörg Bohm sowie der CDU Bundestagskandidat für den Wahlkreis Bodensee Volker Mayer-Lay sehen laut einer Pressemitteilung daher dringenden Handlungsbedarf.

Aus ihrer Sicht seien heimische Betriebe zunächst durch Leistungsausfälle und in der Folge möglicherweise durch daraus folgende Schadensersatzforderungen oder gar Kurzarbeit erheblich bedroht. Der Architekt und der Politiker regen daher an, zu prüfen, ob die vielen öffentlichen Holzerzeuger in Kommunen und Land zumindest für einen Überbrückungszeitraum neben den vertraglichen Liefermengen auch zusätzliche Sondermengen mit Zweckbindung ausschließlich für den heimischen Markt bereitstellen können. Weiterhin ist in Betracht zu ziehen, ob dafür auch Ausfuhrbeschränkungen auferlegt werden können.

Der CDU-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Bodensee Volker Mayer-Lay sieht die Lage sehr ernst: „Die Bauwirtschaft wird sicherlich auch Konjunkturmotor nach der Pandemie bleiben müssen.“ Aus diesem Grunde dürfe eine gewisse politische Steuerung und eine Selbstregulierung in dieser Krisensituation kein Tabu sein. Jörg Bohm ergänzt: „Der Baustoff Holz soll in Baden-Württemberg einen Teil zur Erreichung der Klimaschutzziele darstellen und mit der "Holzbau-Offensive" fördert die Landesregierung das klimafreundliche Bauen mit Holz.“ Der Überlinger Architekt sieht es daher als notwendig an, dass auch die Verfügbarkeit des Baustoffs Holz am heimischen Markt ermöglicht und garantiert wird.

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger kontaktierte nach einem Austausch mit der Zimmererinnung Bodenseekreis in der Kreishandwerkerschaft in Friedrichshafen und Vertretern der Holzindustrie die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner und den Vorsitzenden des gleichnamigen Ausschusses im Deutschen Bundestag Alois Gerig mit der Bitte, notwendige Änderungen des Fortschädenausgleichsgesetzes einzuleiten.