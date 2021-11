CDU unterstützt Klimaoffensive der Stadt

Die Gemeinderatsfraktion der CDU hat sich Ende Oktober zu einer Klausurtagung im vorarlbergischen Schoppernau getroffen. Dabei standen laut Pressemitteilung zwei Themen im Mittelpunkt: der dringende Handlungsbedarf beim innerstädtischen Schulsport und Maßnahmen zum aktiven Klimaschutz.

Konkret befasste sich die Fraktion demnach mit den Beratungen zum städtischen Klimabudget, die in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montag, 8. November, erfolgen. „Zu klären, was die effektivsten Maßnahmen sein können, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand erhalten und dennoch gleichzeitig Transformationsziele erreichen, braucht nicht nur international sondern auch vor Ort Gehirnschmalz, Kreativität und einen langen Atem“, bringt der Mitteilung zufolge Norbert Fröhlich die Sicht der Fraktion auf den Punkt.

Umgestaltung der B 31-alt gefordert

Laut Martin Eble nötigt das globale Jahrhundertproblem der Erderwärmung die Gesellschaft, in vielen Bereichen umzusteuern. Der Fraktionssprecher im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt betont: „Das Klimabudget und dessen Schwerpunkte Stadtgrün, zukunftsweisende Mobilitätsplanung, Hochwasserschutz und nachhaltiges Bauen sind deshalb zu begrüßen.“

Einen konkrete Anspruch der CDU benennt Mirjam Hornung: „Als praktischen vordringlichen Schritt fordern wir die rasche Umsetzung der Umgestaltung der ehemaligen B 31 in Fischbach.“ Die Zusammenfassung des Fraktionsvoritzenden, Achim Brotzer, lautet der Mitteilung zufolge: „Unsere Klausur hat unseren Blick aufs Ganze beim Klimaschutz geschärft.“

CDU glaubt nicht an Rückkehr in ZF-Arena

Neben dem Klimaschutz ging es außerdem um das Thema Schulsport. Die CDU-Fraktion plädiert dafür, zeitnah in die Planung einer neuen Sporthalle für die Innenstadtschulen einzusteigen, heißt es. Die Begründung übernimmt Norbert Fröhlich: „Durch den Wegfall der Nutzungsmöglichkeiten in der ZF-Arena am Sportpark ist gerade auch im Schulsport ein Engpass entstanden, der dauerhaft so nicht hingenommen werden darf.“

Hannes Bauer als Sprecher der CDU-Fraktion im Kultur- und Sozialausschuss ergänzt: „Mit dem Schulsport in die Messehallen auszuweichen, kann wegen der Wegezeitverluste keine seriöse Alternative sein.“ Laut Pressemitteilung ist eine Rückkehr des Schulsports in die Arena aus Sicht der CDU unrealistisch.

Wie Martin Baur betont, bestehe im Interesse der betroffenen Schülerinnen und Schüler und des innerstädtischen Schulsports dringender Handlungsbedarf. Ein Sachstandsbericht zur ZF-Arena steht am Dienstag, 9. November, auf der Tagesordnung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt.