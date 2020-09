Die CDU-Fraktion im Häfler Gemeinderat stellt anlässlich der Debatte um die Umgestaltung des Adenauerplatzes in der Gemeinderatssitzung am Montag den Antrag, die Märkte auf dem Platz zu belassen. Man wolle die Verwaltung damit beauftragen, denVorentwurf laut ihrem Vorschlag Variante „Hain“ unter Einhaltung dieser Maßgabe und Bedingung umzuarbeiten und dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge zusammen mit einer überschlägigen Kostenschätzung zur Beratung und Entscheidung vorzulegen, heißt es in einem Brief der Fraktion an OB Andreas Brand

Der Freitags-Wochenmarkt und der Samstags-Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz sind, wie die CDU schreibt, eine Institution in Friedrichshafen. „Beide Märkte an bewährter, traditioneller Stelle auch bei Planung jeglicher künftigen Umgestaltung des Adenauerplatzes im Sinne einer gestalterischen Aufwertung auch mittels wünschenswerter Begrünung beizubehalten, ist aus Sicht der CDU-Fraktion sinnvoll und geboten“, heißt es in dem Schreiben weiter.