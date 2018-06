Die CDU-Gemeinderatsfraktion in Friedrichshafen hat in einer Mitteilung an die Schwäbische Zeitung und auf ihrer Facebook-Seite Kritik an einer Kolumne der SZ-Spießgesellen vom vergangenen Samstag geübt.

„Die ,Spießgesellen’ spitzen die Feder gen Häfler Gemeinderat: In Sachen ,Mietpreispolitik’ sei es ,wild’ zugegangen, die Ablehnung vermeintlicher Stuttgarter Wohltaten sei ,keine Glanzstunde demokratischer Willensbildung’ gewesen und die ,Gesellen’ fragen sich: ,Ob Friedrichshafen eine Landesverordnung wohl ablehnen darf’“, fasst die CDU-Fraktion die Kritik der Spießgesellen am Negativvotum über Verordnungen der Landesregierung vom 27. April korrekt zusammen. Damals hatte der Gemeinderat unter Federführung der CDU unter anderem verschärfte Grenzen für Mieterhöhungen und verlängerte Kündigungsschutzfristen für Mieter bei Eigenbedarf in Friedrichshafen abgelehnt.

Hier ist nicht München

Jetzt schreibt die CDU, es sei schließlich der Sinn einer „ministeriellen Anhörung“ gewesen, dass der Rat seine Meinung sage. Die Eile, mit der die CDU anderen Räten in der Nacht zuvor einen Gegenentwurf für die Abstimmung zugesandt habe, sei dem Versäumnis geschuldet gewesen, dass der Rat zu spät mit dem Thema befasst worden sei. Den Räten lagen die Sitzungsunterlagen, auf die die CDU am Vortag der Sitzung reagiert hatte, nach SZ-Informationen aber ab dem 20. April vor.

Zum Vorwurf, die Abstimmung sei, auch wegen des zeitlichen Vorlaufs, „keine Glanzstunde demokratischer Willensbildung“ gewesen, schreibt die CDU: „Was die demokratische Willensbildung vor Ort angeht: Was, wenn nicht Mehrheitsentscheidungen nach sachlicher Debatte sind lebendiger Ausdruck gelebter Demokratie?“

Der Häfler Wohnungsmarkt sei nicht mit München Schwabing vergleichbar, wie Statistiken aus Stuttgart Glauben machen wollten, heißt es weiter. Harte Fakten und belastbare aktuelle Zahlen für Friedrichshafen müssten nun in Ruhe ermittelt werden. Dies sei im Vorfeld der Abstimmung nicht geschehen. Gegenwärtig fehle es in Friedrichshafen überwiegend an Sozialwohnungen. Da dürfe der Verordnungsgeber hierauf nicht mit einer den gesamten örtlichen Markt umfassenden Rechtsverordnung reagieren. „Kappungsgrenzenverordnungen und anderer Regulierungswahn“ könne „nicht einen Jota dazu beitragen, Friedrichshafen auf die Überholspur bei Sozialwohnungsbau und billigerem Wohnraum zu bringen“, so die Fraktion weiter. Neuer Wohnraum, werde nun einmal nicht mit staatlicher Bevormundung erzeugt. Das habe der Gemeinderat mit seiner Ablehnung der Verordnungen erkannt