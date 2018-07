Einige Frauen in der Kreis-CDU sind übers Auswahlverfahren, das Peter Köstlinger als Bewerber neben Sylvia Zwisler für die Zweitkandidatur bei den Landtagswahlen zu Tage förderte, ziemlich erbost. Von „Hinterzimmerkungeleien einer demokratisch nicht legitimierten Kommission“ und „undurchsichtigen Gründen“ ist die Rede.

Quelle ist der Bericht der Vorsitzenden der Frauenunion (FU), Amei Stock. Was damit angesprochen wird, klingt nicht nach Geschlossenheit und schon gar nicht nach Friede, Freude, Eierkuchen. Was die neue FU-Vorsitzende über eine Vorstellungsrunde der beiden Zweitkandidaten bei der FU berichtet, ist geprägt von beißender Kritik an der parteiinternen Findungskommission, von Skepsis gegenüber Köstlinger und Sympathie gegenüber Zwisler.

Nach dem offenen Personalstreit im Vorfeld der Bundestagswahlen, nach Rücktritten im Kreisvorstand und schwierigen Neuwahlen brodelt es innerhalb der CDU Bodenseekreis also weiter. Und wieder sind es Frauen um die ehemalige FU-Vorsitzende Christine Kiefer, Überlingen, die gehörig Stimmung machen.

Hintergrund der erneuten Personalquerelen ist das Zweitmandat bei der Landtagswahl im März 2011. Kreisvorsitzende Sylvia Zwisler hatte unmittelbar nach Bekanntwerden der erneuten Kandidatur von Ulrich Müller schon Anfang Februar ihren Hut in den Ring geworfen. Weil man sie aber nicht allein antreten lassen wollte, hat der Kreisvorstand eine sogenannte Kandidatenfindungskommission eingesetzt, die Anfang Mai den Meersburger Stadtrat Peter Köstlinger überzeugte, bei der Wahlkreismitgliederversammlung am 18. Juni als Mitbewerber anzutreten. Köstlinger ist über seine rein lokalpolitische Arbeit hinaus als Leiter der kriminalpolizeilichen Prävention im Bodenseekreis bekannt.

Nach Darstellung der FU-Vorsitzenden hat Köstlinger bei einer Versammlung der CDU-Damen kein besonders gutes Bild abgegeben. Auf drängende Nachfragen zu seiner persönlichen politischen Stellung habe Köstlinger auf die Findungskommission verwiesen, die ihn schließlich ausgewählt habe und schon wisse, warum. Er hob sein Engagement im Meersburger Gemeinderat hervor und betonte, dass er sich hervorragend mit dem Erstkandidaten Ulrich Müller verstehe. Dieser werde ihn in den nächsten Jahren in die Landespolitik einarbeiten.

„Erstaunte Damenrunde“

Gegenüber Köstlinger kommt Sylvia Zwisler in dem Bericht der FU-Vorsitzenden äußerst gut weg. „Professionell“ sei ihre Vorstellung gewesen, und sie sei schnell zum Wesentlichen gekommen, schreibt Stock. Infrastruktur, Bildung, Familien und die Entwicklung der kommunalen Finanzen nennt sie als Themen. Als „handfesten Nachweis ihrer politischen Kompetenz“ habe Zwisler ihre Wiederwahl in den Tettnanger Stadtrat mit der höchsten Stimmenzahl angeführt. Der Ortsverband, dem sie vorstehe, verzeichne im Gegensatz zum allgemeinen Trend steigende Mitgliederzahlen.

Der Auftritt der beiden Bewerber hinterließ eine erstaunte Damenrunde, schreibt Stock. Der Erkenntnisgewinn des Abends könnte niederschmetternder kaum sein: In der FU sei die „Akzeptanz von Hinterzimmerklungeleien vorbei, auch wenn diese zeitgemäß im Gewand von Politcastingshows daherkommen“. Die Mitglieder verfügten über ausreichend Urteilskraft und Selbstbewusstsein, um die richtigen Kandidaten auszuwählen, „ohne dass diese von demokratisch nicht legitimierten Kommissionen vorsortiert oder aus undurchsichtigen Gründen aussortiert werden“.