CDU begrüßt die B31-Ausbaupläne des Bundes

Der CDU-Kreisverband Bodensee und der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen begrüßen in einer Stellungnahme die Entscheidung zum vierspurigen Ausbau der B 31-neu. Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay und Riebsamen loben, dass sich das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium klar positioniert und die Diskussion um die Frage „drei- oder vierspurig“ beendet habe. An erster Stelle stehe die Verkehrssicherheit. Auch sei die Variante geeignet, das Verkehrsaufkommen am See – insbesondere in den Sommermonaten – zu bewältigen.

Riebsamen: „Der vierspurige Ausbau der B 31-neu ist verkehrlich gesehen die beste Lösung. Denn die Vierspurigkeit bietet nicht nur die notwendige Leistungsfähigkeit für die Verkehrsbelastung solch einer überregionalen Verbindungsstraße und eine bessere Entlastung der Ortsdurchfahrten, sondern auch die größte Verkehrssicherheit für Autofahrer. Das gilt nicht zuletzt für den Unterhalt der Straße. So macht die größere Breite beispielsweise im Winter ein besseres Räumen möglich. Die Vierspurigkeit ist außerdem die logische Fortsetzung der bereits vierspurigen Umfahrungen bei Überlingen sowie Friedrichshafen.“

Der Abgeordnete und der Kreisvorsitzende betonen, dass ein vierspuriger Ausbau nicht zwingend bedeute, dass die Straße eine Breite von 28 Metern haben wird: „Es muss das Ziel des anstehenden Planfeststellungsverfahrens sein, eine möglichst platzsparende Variante zu entwickeln, die Rücksicht auf ökologische Belange und unsere Landwirtschaft nimmt,“ so Riebsamen. Mayer-Lay ergänzt: „Die Planungsbehörden wie das Regierungspräsidium wählen den Straßenquerschnitt allerdings nicht aus politischen Gründen, sondern nach fachlicher Prüfung.“ Es sei wichtig, eine für alle möglichst optimale Lösung zu finden. Ein Konsens der Betroffenen sei notwendig, damit Klagen vermieden würden. (sz)