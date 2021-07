Cassandra Steen und JOSH. beehren den Konzertstrand

Cassandra Steen und JOSH. kommen an den Konzertstrand. Der Vorverkauf für die Konzerte am Samstag, 28. August (15 Uhr JOSH., 19.30 Uhr Cassandra Stehen) ist nun gestartet.

Hinter der Leopardinnenmaske hat Cassandra Steen bei „The Masked Singer 2021“ den zweiten Platz belegt. Die amerikanischstämmige Sängerin ist Feature-Partnerin von Freundeskreis, Tim Bendzko oder Adel Tawil und Solokünstlerin. Wenige Stunden zuvor, um 15 Uhr, betritt JOSH. die Konzertstrand-Bühne. 2018 landete der Wiener mit „Cordula Grün“ den Überraschungshit des Jahres.

Zwei Wochen nach Abschluss von „Kultur am Ufer“ bringt der Konzertstrand mit acht voneinander unabhängigen Konzerten Livemusik zurück an den Bodensee. Wie in Coronazeiten üblich, sitzen die Konzertgäste bei allen Shows auf festen Sitzplätzen, ein umfangreiches Hygienekonzept sorgt für die maximal mögliche Sicherheit vor Ansteckungen. Weitere Informationen und Tickets unter www.konzertstrand.de, www.reservix.de sowie Telefon 0751 / 29 55 5777.