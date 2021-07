Cassandra Steen singt in Friedrichshafen

Eine der besten Sängerinnen Deutschlands tritt am letzten Augustwochenende am Konzertstrand in Friedrichshafen auf. Cassandra Steen wird am Samstag, 28. August, vor Publikum singen, präsentiert von der Schwäbischen Zeitung. Insgesamt werden acht Sitzplatz-Konzerte mit unterschiedlichen Stars stattfinden

Die amerikanischstämmige Sängerin Steen prägt seit 20 Jahren die Poplandschaft in Deutschland. Als Feature-Partnerin von Freundeskreis, Tim Bendzko („Unter die Haut“) oder Adel Tawil („Stadt“) eroberte sie ebenso die Charts wie als Sängerin von Glashaus („Wenn das Liebe ist“) und Solokünstlerin ("Darum leben wir"). Die Echo-Gewinnerin gilt als eine der besten Sängerinnen Deutschlands. Beim Auftritt in Trio-Besetzung am Konzertstrand am Samstagabend Cassandra Steens beeindruckende Soul-Stimme und ihre raumfüllende Ausstrahlung voll zur Geltung.