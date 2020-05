Landesweit dürfen Museen und Ausstellungsbetriebe wieder öffnen. Die Galerie Kunsthaus Caserne zeigt in ihren Räumen im Kulturhaus Caserne vom 30. Mai bis zum 28. Juni die neuesten Werke der Malerin Margit Hartnagel, die laut einer Mitteilung 2004 den Kulturförderpreis der Stadt Friedrichshafen erhalten hat.

Leere und Fülle sind zwei Begriffe, die konträr scheinen. Über viele Jahre hinweg habe Margit Hartnagel die Möglichkeit eines leeren Bildes erforscht. Am Wendepunkt ihrer Malerei verwandele sich die Leere des Bildraumes zugunsten einer Fülle.

Der Bildraum, der in früheren Arbeiten auf ein jenseitiges oder inneres Licht ausgerichtet war und wie ein Tor zu einer anderen Dimension einlud, springt einen nun laut Mitteilung an und wirke voller Leichtigkeit. Neben der bisher spirituellen Ebene trete das Bild nun auf der Gefühlsebene in einen Dialog mit dem Betrachter.

Zu sehen sind Margit Hartnagels neueste Werke auf Aquarellpapier oder Marmor-Kasein-Grundierung, gemalt mit Pigmenten in Weihrauchmilch sowie Objekte aus geöltem und genähtem Seidenpapier, die sogenannten „Lightspaces“. „In meiner Arbeit geht es mir um Farbe, Licht und Raum“, wird die Künstlerin zitiert.

Den Kulturförderpreis der Stadt Friedrichshafen hat die Künstlerin laut Mitteilung 2004 erhalten. Die Jury habe sie damals mit den Worten gewürdigt: „Frau Margit Hartnagels eigenständiges, klares und stringentes künstlerisches Konzept, das die Reflexion über die Malerei selbst zum Thema hat.“ Mit ihrem Ansatz mache sie mit laut Mitteilung beeindruckender Professionalität den Sehprozess sowie die grundlegende Bedingung des Sehens, das Licht, sichtbar.

Ihr Studium der Malerei absolvierte die in Ravensburg geborene Künstlerin an der Wiener Akademie der Bildenden Künste und das Studium der Raumkunst an der Universität für Angewandte Kunst, ebenfalls in Wien. 17 Jahre lang lebte Margit Hartnagel in Wien, davon zwölf Jahre als freischaffende Künstlerin. Im Jahr 2012 kehrte sie zurück zu ihren Wurzeln nach Oberschwaben, wo sie laut Mitteilung in Wangen ihr Atelier hat.

Infolge der Corona-bedingten Auflagen wird zur Ausstellung auf eine Vernissage verzichtet. Die Galerie ist jeweils an den Samstagen und Sonntagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet, die Künstlerin ist anwesend. Um die Einhaltung der Abstandsregeln und Händehygiene wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Die Performance „Hülle & Fülle“, zusammen mit der Sprachkünstlerin Elisabeth Burkart, ist laut Mitteilung am Sonntag, 14. Juni, jeweils um 15 und 17 Uhr im Spiegelsaal.