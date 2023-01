Caserne zeigt Dokumentarfilm des Lindauer Filmemachers Michael Scheyer

Der Kulturverein Caserne zeigt am Samstag, 14. Januar, den Dokumentarfilm „Wie man auf den Kilimanjaro steigt – mit und ohne Krücken“ im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium.

Der Lindauer Filmemacher Michael Scheyer drehte den Dokumentarfilm August und September 2021 in Tansania. Dabei begleitete er den Waldburger Bergsteiger Thomas Lämmle, vier weitere Männer und eine Frau bis auf den Gipfel des Kilimanjaro in 5895 Meter Höhe. Für letztere fünf und für den Filmemacher war es das erste Mal in einer solchen Höhe, teilt der Kulturverein mit. Für Lämmle war es bereits das 63. Mal – aber das erste Mal, bei dem er auf Krücken angewiesen war.

2020 erlitt Lämmle einen schweren Gleitschirmunfall bei einem Flug vom Hochgrat in den Allgäuer Alpen. Die Ärzte konnten ihn zwar vor dem Tod bewahren. Allerdings verließ er das Krankenhaus im Rollstuhl sitzend mit dem Verdacht, nie wieder laufen zu können. Mit dieser Situation konnte er sich aber nicht abfinden und trainierte so intensiv, bis er tatsächlich wieder laufen konnte – wenn auch nur mit Krücken. Ein Jahr nach dem Unfall beschloss Lämmle dann, ein weiteres Mal seinen alten Trainingsberg zu besteigen. „Und wenn das nur mit Krücken geht, dann ist das eben so“, sagte er damals. Und der damalige Reporter beschloss, ihn dabei zu begleiten.

Nach dem Film wird der Filmemacher Michael Scheyer für ein Gespräch mit dem Publikum anwesend sein. Er wird erläutern, wie es für ihn persönlich war, einen Film zu drehen, während er zum ersten Mal den höchsten Berg Afrikas bestieg. Außerdem berichtet er, wie es nach dem Film mit dem Gesundheitszustand von Bergsteiger Thomas Lämmle weiterging und wie sein Hilfsprojekt aufblüht und ungeahnte Früchte trägt. Außerdem steht er denjenigen, die noch mehr über das Bergsteigen und den Kilimandscharo erfahren wollen, für Erklärungen zur Verfügung.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Film startet um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt regulär sechs Euro und ermäßigt für Schüler, Studenten und Mitglieder des Kulturvereins Caserne fünf Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium.