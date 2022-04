Caserne passt die Zutrittsregeln an

Das Kulturhaus Caserne hat seine Zutrittsregeln aufgrund der Beschlüsse der baden-württembergischen Landesregierung aktualisiert. Für Veranstaltungen gelten ab sofort keine coronabedingten Zugangsbeschränkungen mehr, wie mitgeteilt wird.

Besucher der Caserne haben nun ohne Kontaktdatenverfolgung, Nachweiskontrolle und Testpflicht Zutritt zu den Veranstaltungen. Das gilt ebenso für die Ausstellungen in der Galerie Kunsthaus Caserne. Auch die Maskenpflicht entfällt. Das Caserne-Team appelliert beim Thema „Tragen von Masken“ an die Eigenverantwortung der Besucher des Kulturhauses und bittet darum, bei Krankheitszeichen von einem Besuch in der Caserne abzusehen. Die Hygiene- und Abstandsregeln werden im Kulturhaus weiterhin eingehalten und weiterhin gilt: Freiwillig eine Maske zu tragen und sich regelmäßig zu testen, bedeutet sich selbst und andere zusätzlich zu schützen.