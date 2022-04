Caserne erzielt bei Benefizkonzert mit Stadt Geldspende für die Ukraine

Das endgültige Spendenergebnis des im März gemeinsam von Kulturhaus Caserne und Stadt veranstalteten Benefizkonzertes für die Ukraine liegt nun vor. „Zusätzlich zu den 9264,50 Euro, die an dem Benefizabend erlöst wurden, kamen jetzt noch einmal 885 Euro hinzu, die Besucher des Kulturhauses nach dem Konzert noch für diesen Zweck gespendet haben. Damit summiert sich die Gesamtsumme auf 10 149,50 Euro“, wird Bernd Eiberger, stellvertretender Leiter der Kulturhaus Caserne, in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Betrag geht jetzt an die Hilfsorganisation „Ärzte der Welt“ für ihre medizinische Arbeit und Hilfe in der Ukraine. Diese Non-Profit-Organisation engagiert sich seit 2015 in der Ukraine. „Wir haben uns für die Ärzte der Welt entschieden, weil sie ganz konkret an Ort und Stelle im Land, aber auch an den Grenzen des Kriegsgebietes im Einsatz sind. Circa 92 Prozent des Spendenbetrags kommen direkt den Hilfsbedürftigen zu Gute“, so Bernd Eiberger.