Caroline Bosbach ist zu Gast bei der CDU

Caroline Bosbach, die Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU, ist am Mittwoch, 19. September, zu Gast bei der CDU Friedrichshafen. Beginn der für alle Interessierten offenen und kostenlosen Veranstaltung ist um 19 Uhr im Café Gessler.

Caroline Bosbach arbeitet im Bundestag und ist außerdem Moderatorin und Autorin. Vergangenen Sommer veröffentlichte sie ihr erstes Buch „Schwarz auf Grün“. Bekannt geworden ist sie auch durch Medienauftritte in Talkshows, aber auch in Unterhaltungsformaten wie zuletzt bei „Let’s dance“. Aufgewachsen ist sie in einer politisch engagierten Familie, ihr Vater ist Wolfgang Bosbach, der 23 Jahre lang im Bundestag saß. So ist sie heute selbst aktiv in der Jungen Union, der CDU, der Mittelstandsunion und dem Wirtschaftsrat der CDU. Der Junge Wirtschaftsrat, dem die vorsitzt, ist die Nachwuchsorganisation des Verbandes, dem automatisch alle Unternehmer und Unternehmerinnen angehören, die jünger als 35 sind.

m Mittwoch soll es in einem lockeren Dialog um ihr Buch gehen als Stimme der jungen politischen Generation, aber auch um die Fragen, wie lassen sich mehr junge Menschen für die Politik begeistern, wie sieht generationengerechte Politik 2022 aus und wie nötig ist die Frauenquote.