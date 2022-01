Carne sin Chilli

Was der Hobbygärtner so anbaut und was letztlich dabei rauskommt, sind ja oft zwei Paar Stiefel, beziehungsweise Schoten. Vor allem wenn man beim Bepflanzen des neuen Hochbeets die Methode anwendet, „alles rein, was einem in der Gärtnerei so in die Finger kommt“. Sehen ja alle so ähnlich aus, die Pflänzchen, sanft und harmlos, sind grün, haben Blätter und Stile. Und kleine Schildchen, zum Beispiel: „Chilli“. Ja, cool, Chilli wollte man doch schon immer mal anbauen. Und dann kochen wir Chilli con Carne, toll!

Das Gartenexperiment bringt spätestens im Herbst interessante Ergebnisse, ein mords Busch wächst, Chilli-Schoten ohne Ende. Nach einem ersten Test durch minimales Annagen einer Schote, muss der Arzt kommen. Müsste, eigentlich. Aber ich kann mein Handy nicht mehr halten, um 110 zu wählen, beziehungsweise bin zwischenzeitlich blind wegen der Verätzung meiner Augen. Muss irgendwie mit dem kontaminierten Finger dran gerieben haben. Das Teufelszeug wächst weiter wie verrückt, man beobachtet und staunt, die Ernte wird auf den Tag vor dem ersten Frost verschoben. Handschuhe, (Schutz-)brille. Zum Kochen sind die Schoten nicht zu verwenden, Carne gibt es weiter ohne Chilli. Mittlerweile sind die scharfen Früchte getrocknet. Sie werden gemörsert und in Mikrogramm-Dosen verwendet. Die geerntete Menge reicht voraussichtlich bis 2087. Freunde werden „beschenkt“, nachdem sie eine Gewürzwarnung unterschrieben haben. Im nächsten Jahr bauen wir was anderes an, vielleicht Knollensellerie…