Caritas unterstützt Jugend in Corona-Zeiten

Für viele Kinder und Jugendliche ist das Leben gerade ziemlich schwierig. Keine Treffen mit Freunden, kein Vereinssport, geschlossene Clubs. „Die Corona-Pandemie hinterlässt überall ihre Spuren, auch gerade bei den Jugendlichen“, sagt Diplom-Psychologin Annika Dohrendorf, Leiterin der Psychologischen Familien- und Lebensberatung (PFL) der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Friedrichshafen. Einsamkeit und Isolation prägen den Alltag der Jugendlichen, Angststörungen und Depressionen nehmen zu. Die Caritas bietet daher auch Hilfen für Jugendliche an.

„Bei uns finden Jugendliche Ansprechpartner und können frei und sicher über ihre Themen und Probleme reden. Wir sind auch in Corona-Zeiten für sie da und gut erreichbar“, sagt PFL-Mitarbeiter Norbert Hensel. Per Telefon, E-Mail oder auch persönlich vor Ort kann die Beratungsstelle kontaktiert werden. Zahlreiche Beratungen und Gespräche erfolgen derzeit coronabedingt am Telefon, über E-Mail, in Videokonferenzen, über die Caritas Onlineplattform oder neue digitale Kommunikationsformate. Die Möglichkeit eines Chats soll in Kürze gestartet werden. „Aber auch persönliche Face-to-Face-Beratungen sind nach vorheriger Terminabsprache möglich – natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln“, so Hensel.

Im Caritas-Zentrum in Friedrichshafen gibt es außerdem einen Jugendraum mit Tischkicker und Billardtisch, der den Corona-Anforderungen gerecht wird und einen spielerisch-geselligen Austausch ermöglicht. „Wir halten beim Billardspielen die erforderliche Distanz zueinander ein und können dabei ungezwungen miteinander reden“, berichtet Hensel. Auch gemeinsame Spaziergänge an der frischen Luft bieten die PFL-Berater an.

Durch den Kontakt mit der Beratungsstelle, die persönlichen Gespräche und den respektvollen Umgang seien Jugendliche besser in der Lage einzuordnen, was gerade mit ihnen passiert. „Unsere Beratung kostet nichts – außer den Mut, mit uns Kontakt aufzunehmen und über die eigenen Probleme zu sprechen.“ Auch anonyme Beratungen sind möglich. Die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.